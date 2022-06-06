Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему сбежала от мужа

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко бросила мужа. Анастасия Костенко заговорила о реальных причинах своей поездки к родителям без своего мужа Дмитрия Тарасова. Еще в начале мая модель собрала несколько чемоданов и, прихватив с собой трех детей, уехала в родной город. Незадолго до этого она писала в Сети о пережитом предательстве, из чего фанаты сделали однозначный вывод о том, что Костенко разругалась с супругом и бросила его. Прожив три недели отдельно от любимого, Анастасия всё-таки вернулась домой. Сложилось впечатление, что модель хотела начать новую жизнь, но сделать это с тремя маленькими детьми на руках оказалось сложнее, чем она думала. Однако Костенко настаивает, что всё было совсем не так.Жена Дмитрия Тарасова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам жены Тарасова, она организовала срочную поездку домой, чтобы успеть повидаться с пожилыми родственниками, которые тяжело болеют. Это решение было спонтанным и связано с трагическими обстоятельствами. «Дедушка перенес инфаркт и инсульт, бабушка почти не видит, прабабушка больше не ходит.... Я не могла откладывать. Тем более, меня добило последнее событие: умерла моя преподавательница по классическому танцу, которую я тоже планировала навестить, но не успела», — призналась Костенко. Тарасов не смог поехать с семьей из-за работы. Сейчас он выступает в медийной футбольной команде, у которой были запланированы игры на тот период, когда Костенко внезапно решила навестить близких. Любопытно, что, отвечая на вопросы фанатов, Костенко заговорила о том, что бы она стала делать, если бы и правда осталась одна с детьми. Хотя на данный момент её семейной жизни ничто не угрожает, модель уверена, что в крайнем случае справилась бы одна с воспитанием трех детей. «Руки и ноги имеются, здравый рассудок тоже», — говорит Анастасия.