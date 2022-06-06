Жуков назвал главные законопроекты недели
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жуков назвал главные законопроекты недели

Жуков назвал главные законопроекты недели

18:41  Автор: Евгения Филиппова



Законопроекты, которые предусматривают бесплатный проезд детей до 7 лет в электричках, ограничивают перепрофилирование детских лагерей и участков под ними, объединяют Пенсионный Фонд и Фонд обязательного социального страхования, а также снижают бумажную нагрузку на педагогических работников, планируют рассмотреть на 3 ближайших пленарных заседаниях Госдумы — 7, 8 и 9 июня. Об этом сказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы 6 июня.

На неделе проведут три пленарных заседании. Во вторник 7 июня в начале заседания выступит председатель Народного Совета Донецкой народной Республики Владимир Бидевка.

«В пером чтении будет рассмотрен законопроект о запрете изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которой осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, а также изменения разрешенного использования земель рекреационного назначения, на которых распложены такие объекты, что очень важно в преддверии летнего отдыха детей», — отметил вице-спикер.

Во втором чтении будет рассмотрена инициатива о бесплатном проезде детей в возрасте до 7 лет в пригородных поездах.

Плату за проезд дошкольников на электричках хотят отменить в начале июня


Кроме того, депутаты обсудят законопроекты о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена» и о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, направленный на повышение эффективности института иностранных агентов в текущих вызовах безопасности Российской Федерации, добавил Жуков.

В этот день будут рассматривать ряд законопроектов в сфере экономики и финансов, в том числе, инициативы о совершенствовании порядка приобретения публично-акционерными обществами акций, и о праве ИП и организаций на особый порядок уплаты налогов и сборов в виде единого налогового платежа с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

«Также в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ и российских юридических лиц мы рассмотрим законопроект, которым предлагается не считать нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах или группах товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса по защите исключительных прав и результатов интеллектуальной деятельности», — сказал Жуков.

Также в планах на 7 июня — рассмотреть законопроекты об организации деятельности групп продленного дня, о постановлениях Европейского суда по правам человека и о включении в список целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

«Рассмотрим во втором чтении законопроект, касающийся уточнения процедуры внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. Еще будет законопроект об оказании первой помощи военнослужащим», — добавил он.

В среду 8 июня день будет во многом посвящен рассмотрению законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, отметил депутат. В этот блок войдут, в том числе, вопросы тарифов страховых взносов. К 2025 году планируется увеличить средства на выплату по больничным, пособиям по беременности и родам. Также предусматриваются поправки в Бюджетный кодекс, которые регулируют порядок формирования, исполнения и изменения бюджета объединенного фонда. «Важнейший пакет законов», — считает Жуков.

В среду будут рассматривать внесенный президентом документ о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 24 мая 2014 года в части уточнении механизмов формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии.

«Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект, касающийся правового регулирования порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И еще один очень важный законопроект, которым предполагается снижение документационной нагрузки на педагогических работников», — сказал первый вице-спикер.

Нилов: Закон о создании социального фонда могут принять в весеннюю сессию


В четверг 9 июня в первом чтении обсудят законопроект о совершенствовании механизма государственно-частного партнерства для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов, предложенные Правительством изменения в Налоговый кодекс об отдельных мерах налоговой поддержки, а также разработанный по поручению президента законопроект второго чтения об уточнении статуса резидента на территориях опережающего социально-экономического развития.



#бизнес #страхование #дети

Ещё материалы: Александр Жуков


63
В Оренбургской области произошел взрыв на руднике 23.04.2022
В Белгородской области ликвидировали открытое горение склада боеприпасов 27.04.2022
# Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите
18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее
Жуков назвал главные законопроекты недели
Жуков назвал главные законопроекты недели
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему сбежала от мужа
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему сбежала от мужа
Татьяна Лазарева призналась, на что живет
Татьяна Лазарева призналась, на что живет
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Трансляция Xbox & Bethesda Showcase будет переведена на русский язык
Трансляция Xbox & Bethesda Showcase будет переведена на русский
Xbox проведет дополнительное игровое шоу 14 июня — Xbox Games Showcase Extended
Xbox проведет дополнительное игровое шоу 14 июня — Xbox Games
Киану Ривз и Александра Грант впервые появились на публике после слухов о помолвке
Киану Ривз и Александра Грант впервые появились на публике после
Преимущества оформления кредита через интернет
Преимущества оформления кредита через интернет
Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов
Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов

Топ на сегодня

Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5 июня
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5
Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно ждать 12 июня
Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно

Еще по теме

Жуков рассказал о планах работы Госдумы на предстоящую пленарную неделю
Госдума 1 июня рассмотрит проект об обязанности СМИ упоминать о запрещённых террористических организациях
В Госдуме отказали помощникам депутатов в бесплатном проезде
Госдума 25 ноября рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики на 2021-2023 годы