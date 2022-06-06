Жуков назвал главные законопроекты недели

18:41 Автор: Евгения Филиппова

Законопроекты, которые предусматривают бесплатный проезд детей до 7 лет в электричках, ограничивают перепрофилирование детских лагерей и участков под ними, объединяют Пенсионный Фонд и Фонд обязательного социального страхования, а также снижают бумажную нагрузку на педагогических работников, планируют рассмотреть на 3 ближайших пленарных заседаниях Госдумы — 7, 8 и 9 июня. Об этом сказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы 6 июня.

На неделе проведут три пленарных заседании. Во вторник 7 июня в начале заседания выступит председатель Народного Совета Донецкой народной Республики Владимир Бидевка.

«В пером чтении будет рассмотрен законопроект о запрете изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которой осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, а также изменения разрешенного использования земель рекреационного назначения, на которых распложены такие объекты, что очень важно в преддверии летнего отдыха детей», — отметил вице-спикер.

Во втором чтении будет рассмотрена инициатива о бесплатном проезде детей в возрасте до 7 лет в пригородных поездах.

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Кроме того, депутаты обсудят законопроекты о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена» и о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, направленный на повышение эффективности института иностранных агентов в текущих вызовах безопасности Российской Федерации, добавил Жуков.

В этот день будут рассматривать ряд законопроектов в сфере экономики и финансов, в том числе, инициативы о совершенствовании порядка приобретения публично-акционерными обществами акций, и о праве ИП и организаций на особый порядок уплаты налогов и сборов в виде единого налогового платежа с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

«Также в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ и российских юридических лиц мы рассмотрим законопроект, которым предлагается не считать нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах или группах товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса по защите исключительных прав и результатов интеллектуальной деятельности», — сказал Жуков.

Также в планах на 7 июня — рассмотреть законопроекты об организации деятельности групп продленного дня, о постановлениях Европейского суда по правам человека и о включении в список целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

«Рассмотрим во втором чтении законопроект, касающийся уточнения процедуры внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. Еще будет законопроект об оказании первой помощи военнослужащим», — добавил он.

В среду 8 июня день будет во многом посвящен рассмотрению законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, отметил депутат. В этот блок войдут, в том числе, вопросы тарифов страховых взносов. К 2025 году планируется увеличить средства на выплату по больничным, пособиям по беременности и родам. Также предусматриваются поправки в Бюджетный кодекс, которые регулируют порядок формирования, исполнения и изменения бюджета объединенного фонда. «Важнейший пакет законов», — считает Жуков.

В среду будут рассматривать внесенный президентом документ о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 24 мая 2014 года в части уточнении механизмов формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии.

«Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект, касающийся правового регулирования порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И еще один очень важный законопроект, которым предполагается снижение документационной нагрузки на педагогических работников», — сказал первый вице-спикер.

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В четверг 9 июня в первом чтении обсудят законопроект о совершенствовании механизма государственно-частного партнерства для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов, предложенные Правительством изменения в Налоговый кодекс об отдельных мерах налоговой поддержки, а также разработанный по поручению президента законопроект второго чтения об уточнении статуса резидента на территориях опережающего социально-экономического развития.

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