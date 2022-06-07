18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей, но фотошоп победил здравый смысл
Фотошоп был дарован людям для того, чтобы они могли обрабатывать фото. Есть те, кто с его помощью может даже невзрачную картинку превратить в шедевр, но мы сейчас не о них. Мы собрали для вас фотографии персонажей из социальных сетей, которые проиграли в битве с приложениями для обработки снимков, и на результаты без слёз не взглянешь.
Лорд Волан-де-Морт, это вы?
Контрасты
Как такое возможно?
Инопланетянин из Тиндера
В Тиндере можно встретить много забавных вещей. Вот, например, пост о том, как испанцы пытались найти свою любовь во время карантина.
Кукла или человек
Вот это макияж
Прекрасный маникюр
Пугающее фото из Тиндера
От этой талии гнутся свечи
В попытках сузить талию люди частенько забывают о том, что линии пространства плывут вместе с силуэтом.
Белые зубы и полное отсутствие пор
Связь с реальностью потеряна
Мама, я в Париже
Интересно, где продаются такие уникальные бокалы
Острый подбородок
Очень длинные ноги
А как дышать?
Больше похоже на персонажа компьютерной игры
Ну что за красота!
А здесь вы можете найти подборку странных бьюти-трендов, которые явно не про красоту.