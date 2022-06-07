18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей, но фотошоп победил здравый смысл
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18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей, но фотошоп победил здравый смысл

18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей, но фотошоп победил здравый смысл

Фотошоп был дарован людям для того, чтобы они могли обрабатывать фото. Есть те, кто с его помощью может даже невзрачную картинку превратить в шедевр, но мы сейчас не о них. Мы собрали для вас фотографии персонажей из социальных сетей, которые проиграли в битве с приложениями для обработки снимков, и на результаты без слёз не взглянешь.

Лорд Волан-де-Морт, это вы?

Контрасты

Как такое возможно?

Инопланетянин из Тиндера

В Тиндере можно встретить много забавных вещей. Вот, например, пост о том, как испанцы пытались найти свою любовь во время карантина.

Кукла или человек

Вот это макияж

Прекрасный маникюр

Пугающее фото из Тиндера

От этой талии гнутся свечи

В попытках сузить талию люди частенько забывают о том, что линии пространства плывут вместе с силуэтом.

Белые зубы и полное отсутствие пор

Связь с реальностью потеряна

Мама, я в Париже

Интересно, где продаются такие уникальные бокалы

Острый подбородок

Очень длинные ноги

А как дышать?

Больше похоже на персонажа компьютерной игры

Ну что за красота!

А здесь вы можете найти подборку странных бьюти-трендов, которые явно не про красоту.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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