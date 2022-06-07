18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей, но фотошоп победил здравый смысл

Фотошоп был дарован людям для того, чтобы они могли обрабатывать фото. Есть те, кто с его помощью может даже невзрачную картинку превратить в шедевр, но мы сейчас не о них. Мы собрали для вас фотографии персонажей из социальных сетей, которые проиграли в битве с приложениями для обработки снимков, и на результаты без слёз не взглянешь.

Лорд Волан-де-Морт, это вы?

Контрасты

Как такое возможно?

Инопланетянин из Тиндера

В Тиндере можно встретить много забавных вещей. Вот, например, пост о том, как испанцы пытались найти свою любовь во время карантина.

Кукла или человек

Вот это макияж

Прекрасный маникюр

Пугающее фото из Тиндера

От этой талии гнутся свечи

В попытках сузить талию люди частенько забывают о том, что линии пространства плывут вместе с силуэтом.

Белые зубы и полное отсутствие пор

Связь с реальностью потеряна

Мама, я в Париже

Интересно, где продаются такие уникальные бокалы

Острый подбородок

Очень длинные ноги

А как дышать?

Больше похоже на персонажа компьютерной игры

Ну что за красота!

А здесь вы можете найти подборку странных бьюти-трендов, которые явно не про красоту.