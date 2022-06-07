30 ситуаций, после которых ваш плохой день покажется вам сказкой
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30 ситуаций, после которых ваш плохой день покажется вам сказкой

30 ситуаций, после которых ваш плохой день покажется вам сказкой

У всех нас был этот самый худший день. 3 часа сна в сочетании с вождением автомобиля, который не заводится, куча работы сидя за столом, звонок из налоговой инспекции  и вуаля, ваш день только что превратился в кошмар.

К счастью, есть средство, которое облегчает эту боль. Это, когда вы узнаете, что кто-то там переживает день похуже вашего. Куда уже хуже? К счастью или нет, но мы представляем вам подборку о самых серьезных неудачах людей, над которыми невозможно не посмеяться.

1. Мне 49. Я только что нашел эту книгу в шкафу моей мамы. *Название книги " Глуп ли мой ребенок?"*

2. Это был прекрасный день.. до этого момента

3. Когда пекари сделали неправильную смесь и не понимают, что дрожжи не перестают работать, когда их выкидывают в мусор

4. Худшая фотография, которую мне сделали

5. Крошечное тело или гигантская голова?

6. Небольшая авария в пекарне

7. Проповедник в прямом эфире случайно установил фильтр с шляпой и очками

8. Мой брат, на пути домой из приюта

9. Был в ярости из-за того, что не мог найти свою дрель пол часа

10. Моя дочь - выпускной 2020

11. Машина моего отца попала под грузовик, который перевозил старый гнилой картофельный шлам на корм для коров. Его пассажирское окно было открыто

12. Моя кошка только что вернулась с вечерней прогулки с чьими-то ключами во рту

13. Через несколько недель я вернулся в свою квартиру

14. Навыки бабушки выпекать уже не те, что раньше

15. Я удивился, когда она упала, а звук падения я не услышал

16. Кто-то забыл закрыть бункер на поезде с кукурузой

17. Когда солнце взошло, а ты не подумал об этом

18. Устроили пикник, пошли прогуляться, вернулись, а там..

19. Маленький кусочек льда, все хорошо, не беспокойтесь

20. Принтер взорвался

21. Потерял свой кошелек 3 дня назад, заблокировал все карты, купил новый кошелек, а потом...

22. Мне нужен файл, потерянный в этой комнате

23. Заплатил 6 долларов, чтобы мне доставили... два кусочка сыра

24. Наступил на своего кота, когда спускался вниз по ступенькам с тарелкой еды

25. Среди этих 2000 пазлов я потерял один последний

26. Угадайте, у кого аллергия на краску для волос?

27. Кто-то не пристегнул тележки с яйцами должным образом на грузовике. 10 500 разбитых яиц

28. А вот и мои наушники за 300 долларов

29. Я случайно положил свои кожаные перчатки в стиральную машину

30. С нетерпением ждал, чтобы наконец попробовать хороший хлеб из местной пекарни

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По материалам: Юмор

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