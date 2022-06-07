33-летняя дочка Марии Шукшиной сменила имидж и род занятий
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33-летняя дочка Марии Шукшиной сменила имидж и род занятий

33-летняя дочка Марии Шукшиной сменила имидж и род занятий
Единственная дочь актрисы Марии Шукшиной, имея актерское образование, пропадает в спортзале и даже стала призером  соревнований по жиму штанги. 33-летнюю дочь Марии Шукшиной Анну Трегубенко не узнать. Еще пару лет назад девушка отдаленно напоминала мать, белокурые волосы, узнаваемые черты лица и стройная девичья фигура. Но женственность оказалась не по душе Анне, и она отправилась в спортзал. Теперь ее навязчивая идея — нарастить мышцы, чтобы были кубики на прессе и рельефные ноги.
Анна Шукшина (Трегубенко) - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Ради этого она готова трудиться день и ночь. Анна изменилась до неузнаваемости и почти пришла к своей цели. Девушка с радостью делится в соцсетях своими достижениями. Все свободное время она проводит в спортзале — тренировки стабильно два раза в день. Конечно же, пристальное внимание питанию - куриная грудка, специальные спортивные добавки и протеины.
Анна Шукшина (Трегубенко) - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) У  Анны есть мечта — она хочет принять участие в конкурсе бодибилдеров и, конечно же, победить. В прошлом году она делилась, что ей предстоит набрать еще 10 килограммов мышечной массы, а после начать сушку. Это процесс, когда спортсмены садятся на специальную диету и мышцы становятся рельефными.
Анна Шукшина (Трегубенко) - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Весной Анна приняла участие в первых соревнованиях по жиму штанги и даже заняла призовое место. «Первые соревнования как первая любовь по эмоциональности в сердце навсегда», — поделилась своими достижениями девушка.
Анна Шукшина (Трегубенко) По словам Анны, она с самого детства мечтала иметь такие формы, но не могла себе это позволить. Возможно, ее мать, известная актриса Мария Шукшина, была против. Теперь же Анна не отказывает себе в любимом занятии. Параллельно с тренировками она работает фитнес-тренером и помогает подписчикам в соцсетях с подбором рациона. Кстати, девушка настаивает, что не принимает никаких специальных препаратов для ускорения роста мышечной массы, но в этом вопросе ей не верят. При этом о приеме стероидов, по словам спортсменки, пока не может быть и речи — якобы такую форму можно поддерживать только с помощью натуральных продуктов.
Анна Шукшина (Трегубенко) Если родители Анны относятся к ее стремлению иметь гору мышц равнодушно, то бабушка Лидия Федосеева-Шукшина полагает, что у внучки имеется лишний вес и ей нужно с ним бороться. Но мнение родственников Анну мало волнует, у нее своя философи. «Каждая тренировка — это шаг вперед, каждая пропущенная тренировка — два шага назад», — рассуждает она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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