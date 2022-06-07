Алле Пугачевой уже нашли замену
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алле Пугачевой уже нашли замену

Алле Пугачевой уже нашли замену
По слухам, стало известно, кто станет серым кардиналом Российского шоу-бизнеса после Аллы Пугачевой. Все чаще звучат предположения о том, что Алла Пугачева не вернется в Россию. Еще в феврале она, бросив все дела, срочно уехала в Израиль, где у родных её мужа есть свой дом. Сначала Примадонна пыталась скрыть свой отъезд, но потом всё же призналась, что действительно временно переехала. Алла Борисовна прекрасно устроилась в чужой стране: муж нашел работу, а своих детей артистка собирается отправить в одну из лучших местных школ.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Обиженные на Пугачеву фанаты начали искать ей замену. Публика отчаянно нуждается в появлении новой Примадонны, однако найти в стране такую же талантливую и влиятельную звезду будет сложно. Журналистка Алена Жигалова уверенно заявила о том, что она знает, кто займет место Аллы Борисовны. Она считает, что главным символом российской эстрады станет бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. Он, по её мнению, обладает такой же яркой харизмой и является лучшим в проведении фееричных праздников. Недавно Киркоров с большим размахом отметил день рождения своего 90-летнего отца. Именно во время этого банкета Жигалова решила, какое будущее ждет Киркорова. «Фактически у нас страна осиротела. Но я посмотрела на Филиппа и поняла, что мы с вами не осиротели. Вот наша новая Алла Пугачева. Знакомьтесь, это Филипп Киркоров», — сказала Жигалова.  Напомним, что Алла Борисовна отказывается от интервью, но недавно дала короткий комментарий о своих планах. Она не подтвердила слухи об эмиграции и сообщила, якобы вернется в Россию ближе к осени. При этом у её мужа на этот период запланированы концерты за границей, а, значит, ей либо придется надолго расстаться с супругом, либо нарушить обещание и всё-таки остаться в Израиле.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анонсирован интерактивный триллер для консолей — Project M на Unreal Engine 5
Анонсирован интерактивный триллер для консолей — Project M на Unreal
Том Хендерсон рассказал про новую игру Кодзимы — она называется Overdose
Том Хендерсон рассказал про новую игру Кодзимы — она называется
Сергей Глушко рассказал о расставании с женой
Сергей Глушко рассказал о расставании с женой
Мария Кожевникова рассказала об успехах среднего сына и его потрясающей мечте
Мария Кожевникова рассказала об успехах среднего сына и его
Вера Полозкова об эмиграции, хейтерах и новой реальности: "Обзоры ресторанов и свежих коллекций отдают кладбищенским холодком"
Вера Полозкова об эмиграции, хейтерах и новой реальности:
30 ситуаций, после которых ваш плохой день покажется вам сказкой
30 ситуаций, после которых ваш плохой день покажется вам сказкой
Алле Пугачевой уже нашли замену
Алле Пугачевой уже нашли замену
33-летняя дочка Марии Шукшиной сменила имидж и род занятий
33-летняя дочка Марии Шукшиной сменила имидж и род занятий
Xbox Series X | S показали рост продаж на 58% за май в Британии
Xbox Series X | S показали рост продаж на 58% за май в Британии
SpellForce III Reforced теперь доступна на Xbox, представлен трейлер к релизу
SpellForce III Reforced теперь доступна на Xbox, представлен трейлер
Брокеры для скальпинга на бирже: услуги лучших из лучших
Брокеры для скальпинга на бирже: услуги лучших из лучших
Этери Тутберидзе высказалась о будущем своей дочери
Этери Тутберидзе высказалась о будущем своей дочери

Топ на сегодня

Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита" Ароном Пайпером. В сети гадают: это роман или хайп
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита"
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Ольга Кабо подала на бывшего мужа в суд за проданное совместное имущество
Ольга Кабо подала на бывшего мужа в суд за проданное совместное

Еще по теме

Алла Пугачева завела Instagram и добавила фото в «игривом паричке»
Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Алла Пугачева поведала, как стать замужней