Алле Пугачевой уже нашли замену

По слухам, стало известно, кто станет серым кардиналом Российского шоу-бизнеса после Аллы Пугачевой. Все чаще звучат предположения о том, что Алла Пугачева не вернется в Россию. Еще в феврале она, бросив все дела, срочно уехала в Израиль, где у родных её мужа есть свой дом. Сначала Примадонна пыталась скрыть свой отъезд, но потом всё же призналась, что действительно временно переехала. Алла Борисовна прекрасно устроилась в чужой стране: муж нашел работу, а своих детей артистка собирается отправить в одну из лучших местных школ.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Обиженные на Пугачеву фанаты начали искать ей замену. Публика отчаянно нуждается в появлении новой Примадонны, однако найти в стране такую же талантливую и влиятельную звезду будет сложно. Журналистка Алена Жигалова уверенно заявила о том, что она знает, кто займет место Аллы Борисовны. Она считает, что главным символом российской эстрады станет бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. Он, по её мнению, обладает такой же яркой харизмой и является лучшим в проведении фееричных праздников. Недавно Киркоров с большим размахом отметил день рождения своего 90-летнего отца. Именно во время этого банкета Жигалова решила, какое будущее ждет Киркорова. «Фактически у нас страна осиротела. Но я посмотрела на Филиппа и поняла, что мы с вами не осиротели. Вот наша новая Алла Пугачева. Знакомьтесь, это Филипп Киркоров», — сказала Жигалова. Напомним, что Алла Борисовна отказывается от интервью, но недавно дала короткий комментарий о своих планах. Она не подтвердила слухи об эмиграции и сообщила, якобы вернется в Россию ближе к осени. При этом у её мужа на этот период запланированы концерты за границей, а, значит, ей либо придется надолго расстаться с супругом, либо нарушить обещание и всё-таки остаться в Израиле.