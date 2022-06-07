Анна Нетребко рассказала, сколько времени не будет приезжать в Россию
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Анна Нетребко рассказала, сколько времени не будет приезжать в Россию

Анна Нетребко рассказала, сколько времени не будет приезжать в Россию
Оперная певица Анна Нетребко поделилась своими планами. Звезда оперы в интервью западным СМИ заявила, что не появится в ближайшие пять лет в России. «Мои планы идут до 2027 года. Я готовлю несколько ролей, с которыми хотела бы дебютировать в предстоящем сезоне», сказала Анна Нетребко.
Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Нетребко, в ее планах — концерты на ведущих европейских площадках. Затем во второй части года будет грандиозный концерт в столице Аргентины — Буэнос-Айресе. Напомним, что Анна Нетребко дала недавно достаточно смелое интервью западному изданию. Как указано в начале статьи, Нетребко долго согласовывала интервью со своими помощниками и адвокатами, чтобы для Запада она не выглядела слишком русской, а для России — слишком прозападной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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