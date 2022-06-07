Анонсирован интерактивный триллер для консолей — Project M на Unreal Engine 5
Сегодня, 18:30 Вадим Карасев
Студия NCSoft анонсировала новый проект, который пока не имеет точного названия. Разработчики его представили под кодовым названием Project M, опубликовав дебютный трейлер.
Project M представляет собой интерактивный триллер, который обещают выпустить на консолях, пока без уточнения. Проект создается на Unreal Engine 5, разработчики напирают на то, что в игре будет реалистичная графика и детализированная мимика у персонажей.
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В Project M обещают нелинейный сюжет. Судя по трейлеру, события игры развернутся в современном мире с некоторыми элементами научной фантастики. По сюжету, главному герою предстоит мстить за смерть девушки.
По материалам: newxboxone