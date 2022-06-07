Брэд Питт выступил с новыми обвинениями в адрес своей бывшей жены Анджелины Джоли и заявил, что она нарочно вредит ему

Вадим Карасев

Брэд Питт выступил с новыми обвинениями в адрес своей бывшей жены Анджелины Джоли: актер заявил, что она нанесла ущерб репутации винного бизнеса, который они приобрели вместе еще во время брака в 2008 году.

Речь идет о виноградниках Miraval. Как заявили юристы Брэда Питта, Miraval стал настоящей страстью актера, превратившись в "многомиллионный бизнес и стал одним из самых уважаемых производителей розового вина в мире" — именно благодаря его усилиям. По словам Питта, Джоли для успеха проекта не сделала ничего.

В новом иске (документы были переданы в суд и стали достоянием общественности) актер заявил, что у них была договоренность никогда не продавать свои доли в семейном бизнесе без согласия друг друга. Однако Джоли это соглашение нарушила. Анджелина Джоли тайно осуществила предполагаемую продажу своей доли винодельни, намеренно нарушив договоренность с Брэдом Питтом. Поступив так, Джоли стремилась получить прибыль, которую она не заработала, чтобы причинить вред бывшему мужу, — говорится в судебных документах.

Так, в 2021 году появилась информация о том, что Анджелина Джоли заключила сделку с российским бизнесменом Юрием Шефлером, который владеет крупным производителем алкогольных напитков SPI Group, продав свою долю в поместье Château Miraval. Как отмечает адвокат Питта, бизнесмен начал "враждебное поглощение" бизнеса и пытается получить доступ к конфиденциальной информации в целях использования ее для своего бизнеса.

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году, а официально развелись в 2019 году, однако сохранить дружеские отношения им не удалось: бывшие супруги до сих пор решают вопросы, связанные с опекой над детьми. Чтобы оспорить права Питта, Анджелина Джоли намекнула на домашнее насилие со стороны актера в отношении одного из сыновей.

Ксения Смирнова