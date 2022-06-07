Брокеры для скальпинга на бирже: услуги лучших из лучших

Вадим Карасев

Скальпинг на бирже – это специфическое обозначение процедуры, которая в буквальном смысле означает «срезать верхушку» или «собирать сливки». Такое название весьма точно передаёт стиль этого явления и определяется профессионалами как подтип торговли внутри дня, поскольку для него характерно огромное количество сделок, совершаемых на протяжении короткого промежутка времени.

Стратегии скальпинга

Стратегия предполагает отслеживание незначительных колебаний стоимости акций на протяжении всего дня, а также частые входы в рынок и выходы из него в течение конкретной торговой сессии. Удерживать позицию скальпер может на протяжении конкретного времени, которое, как правило, измеряется в долях секунды или нескольких минутах. И таких сделок может быть до 1000 в день.

Примечательно, что незначительные колебания стоимости акций можно наблюдать даже на спокойных рынках, а потому и при небольшом количестве сделок можно рассчитывать на получение хороших дивидендов. Однако здесь следует проявить максимальную внимательность и работать в тиковом графике, чтобы отслеживать мгновенные изменения котировок и успевать делать ставки, а также покупать и продавать акции.

С кем работать в технике скальпинга

Брокеры для скальпинга на бирже сайта https://time-forex.com/brokery-dly-skalpinga работают в активном режиме, однако начинающим трейдерам следует быть предельно внимательными, чтобы не наткнулся на мошенников. Технику скальпинга предлагается огромное количество разнообразных организаций. Однако не каждая компания готова реализовать обещанные в рекламе услуги. Мы предлагаем список лучших из лучших:

RoboForex. Брокер входит в число стабильно работающих организаций, где допускаются все возможные виды стратегий. Клиенту доступно три варианта счетов: центовый, стандартный и вип. Все зависит от возможностей по финансам и показателей торговли. Просто огромное число предложений: скрипты, терминалы, аналитика, можно торговать криптовалютами.

AMarkets – в рекламе указанной компании сообщается о позитивном отношении к скальпингу. Также здесь проводится одноименный конкурс по скальпингу.

Alpari – про эту компанию не стоит долго рассказывать, ведь она известна не только трейдерам из стран СНГи других бывших союзных республик, но и по всему миру. Количество клиентов давно перевалило за пару миллионов. Если вы желаете торговать по скальпингу, да еще крупными объемами, то это именно ваш выбор.







