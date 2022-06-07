ЧП: Один из директоров «ВКонтакте» погиб при трагических обстоятельствах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » ЧП: Один из директоров «ВКонтакте» погиб при трагических обстоятельствах

ЧП: Один из директоров «ВКонтакте» погиб при трагических обстоятельствах

ЧП: Один из директоров «ВКонтакте» погиб при трагических обстоятельствах
Владимир Габриелян был одним из Топ-менеджеров VK и увлекался экстремальными видами спорта. Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб в результате трагического происшествия. Об этом 7 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию. Накануне сообщалось, что Габриелян пропал в Ненецком автономном округе при переправе через реку на вездеходах. Подробности происшествия не приводятся. В 2005 году Габриелян занял пост вице-президента и технического директора VK. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте нынешнего года он вошел в совет директоров компании.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Этери Тутберидзе высказалась о будущем своей дочери
Этери Тутберидзе высказалась о будущем своей дочери
Олег Газманов заявил, что тявкающие сбежавшие звезды выпрашивают подачку
Олег Газманов заявил, что тявкающие сбежавшие звезды выпрашивают
18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей, но фотошоп победил здравый смысл
18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для
Анна Нетребко рассказала, сколько времени не будет приезжать в Россию
Анна Нетребко рассказала, сколько времени не будет приезжать в Россию
ЧП: Один из директоров «ВКонтакте» погиб при трагических обстоятельствах
ЧП: Один из директоров «ВКонтакте» погиб при трагических
Распродажа игр и DLC для Xbox: 7-14 июня — 140+ позиций
Распродажа игр и DLC для Xbox: 7-14 июня — 140+ позиций
To the Moon and Beyond доступна бесплатно на приставках Xbox
To the Moon and Beyond доступна бесплатно на приставках Xbox
Константин Хабенский - плохой худрук, считает Шиловский
Константин Хабенский - плохой худрук, считает Шиловский
Иван Охлобыстин решил заступиться за известную актрису
Иван Охлобыстин решил заступиться за известную актрису
Собаки выявляют Covid-19 лучше, чем ПЦР-тесты
Собаки выявляют Covid-19 лучше, чем ПЦР-тесты
Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Дочь Толкалиной и Кончаловского отметила 21-летие открытием персональной выставки
Дочь Толкалиной и Кончаловского отметила 21-летие открытием

Топ на сегодня

Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита" Ароном Пайпером. В сети гадают: это роман или хайп
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита"
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста

Еще по теме

ИНТЕРВЬЮ-ВВП Армении превысит прогноз, но доходы бюджета будут меньше -- вице-премьер
Mail.ru Group и «Яндекс» поддержали законопроект об автономном Рунете
Сердюков вошел в совет директоров «Роствертола»
Армения зарегистрировала рост экспорта в ЕАЭС и ЕС за 9 месяцев 2016 года - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио