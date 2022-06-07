Цветущий Иван Ургант появился на благотворительном мероприятии
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Цветущий Иван Ургант появился на благотворительном мероприятии

Цветущий Иван Ургант появился на благотворительном мероприятии
Телеведущий Иван Ургант впервые после долгого перерыва появился на публике, приняв участие в корпоративном мероприятии. Эти месяцы стали для Ивана Урганта очень непростыми, каких только слухов про него не появлялось после того, как шоу «Вечерний Ургант» и другие развлекательные проекты Первого были отправлены на каникулы. Говорили, что он эмигрировал с семьей в Израиль, а потом занялся продажей своей недвижимости и даже писали о его гастролях в Германии, которые оказались фейком. Иван Ургант долго молчал, а когда друзья его спрашивали, почему он не объяснит людям правду, он отвечал, что не хочет оправдываться, дескать, это унизительно. Казалось, что его ждет судьба Максима Галкина, с которым были разорваны в России все рекламные и творческие проекты. Однако, Ургант старался по возможности не привлекать к себе внимание, и такое решение принесло свои плоды. Например, Максим Галкин, активно выражающий свою позицию, уже лишился всех рекламных контрактов в России. А вот Иван Ургант по-прежнему является лицом крупного банка. Как известно, подобные контракты приносят звезде сотни миллионов рублей, они заключаются на длительный срок и в рамках сотрудничества медийная личность участвует в корпоративных мероприятиях, промо-акциях и других событиях компании.
Иван Ургант на благотворительном мероприятии Собственно говоря, недавно такое мероприятие с участием Урганта и состоялось — благотворительный завтрак А-клуба и фонда «Линия жизни». Вместе с Иваном на нем присутствовал и Владимир Познер. Иван сразу же прервал светское молчание и, согласно контракту, выполнил все условия. Сам в соцсетях афишировать рабочие будни не стал, а вот сотрудники компании с удовольствием поделились, что их гостем стал сам Иван Андреевич.
Именно благодаря кадрам, размещенным в социальных сетях, собственно, и стало известно о первом выходе Ивана Урганта на публику.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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