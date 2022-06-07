Дочь Толкалиной и Кончаловского отметила 21-летие открытием персональной выставки

Дочь актрисы Любови Толкалиной, Мария Михалкова-Кончаловская открыла в столице первую персональную выставку в день своего рождения. Вчера дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского исполнился 21 год. Этот день Мария точно запомнит навсегда. Не только потому, что она стала «полностью совершеннолетней» — по законам всех стран. Но и потому, что именно в этот день у неё открылась самая первая в жизни персональная художественная выставка. Мероприятие прошло в одной из модных столичных галерей. «Не знаю, как описать свои эмоции словами, я очень давно этого хотела. Все эти работы ждали, когда их наконец увидят», — поделилась своими эмоциями именинница.Любовь Толкалина с дочерью Марией Поддержать Машу пришли друзья и родственники, в том числе именитые мама и папа, а также бабушка Наталья Аринбасарова. Был, разумеется, и муж Марии — Никита Кузьмин.Мария Кончаловская и Никита Кузьмин Напомним, влюблённые поженились в 2020 году. Тогда многие подозревали Марию в том, что она так рано вышла замуж из-за «интересного» положения, но слухи не подтвердились. Дочь Толкалиной сосредоточена на творчестве и учебе.Любовь Толкалина и Егор Кончаловскй с дочерью Марией «Машеньке 21. И вся наша прекрасная семья и друзья собрались, чтобы обняться по этому поводу на открытии первой Марусиной выставки», — рассказала Толкалина. Она же поделилась кадрами, отснятыми во время мероприятия.Наталья Аринбасарова с внучкой Марией Поклонники помимо всего прочего отметили, как стильно выглядит именинница. В честь мероприятия девушка обновила цвет волос. С красными прядями она начала экспериментировать ещё зимой, но теперь их стало ещё больше. А элегантное чёрное платье с прозрачными рукавами не скрывало большую и очень эффектную татуировку почти на всю руку — ее Маша сделала несколько лет назад. Кстати, многие отметили, что девушка стала ещё больше похожа на бабушку, Наталью Аринбасарову.