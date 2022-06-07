Дошкольникам хотят разрешить бесплатный проезд в электричках

00:44 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 94415-8

Законодательные нормы о проезде детей в возрасте до семи лет предлагается привести к единообразию. Соответствующий законопроект депутатов и сенаторов планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

В Уставе железнодорожного транспорта предлагается закрепить право пассажиров бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места для сидения.

Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста, отмечают авторы.

Кому положен бесплатный проезд в электричках

«Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров», — говорится в пояснении к документу. Сейчас право на бесплатный проезд в пригородном транспорте есть у детей до пяти лет. Для школьников билеты на электричку продаются с 50-процентной скидкой в большинстве регионов. В 48 регионах родители ребят с пяти до семи лет могут оплачивать их проезд со скидкой, а в остальных — платят полностью.

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