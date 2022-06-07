Дошкольникам хотят разрешить бесплатный проезд в электричках
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Дошкольникам хотят разрешить бесплатный проезд в электричках

Дошкольникам хотят разрешить бесплатный проезд в электричках

Дошкольникам хотят разрешить бесплатный проезд в электричках

00:44  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 94415-8



Законодательные нормы о проезде детей в возрасте до семи лет предлагается привести к единообразию. Соответствующий законопроект депутатов и сенаторов планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

В Уставе железнодорожного транспорта предлагается закрепить право пассажиров бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места для сидения.

Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста, отмечают авторы.

Кому положен бесплатный проезд в электричках


«Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров», — говорится в пояснении к документу. Сейчас право на бесплатный проезд в пригородном транспорте есть у детей до пяти лет. Для школьников билеты на электричку продаются с 50-процентной скидкой в большинстве регионов.  В 48 регионах родители ребят с пяти до семи лет могут оплачивать их проезд со скидкой, а в остальных — платят полностью.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#дети #транспорт


1
Как обезопасят детей в летних лагерях в 2022 году 03.04.2022
Инна Святенко: Программу детского кешбэка нужно сделать постоянной 05.05.2022
[img]"[/img]
У российского парламентаризма уникальный опыт развития 27.04.2022
СК РФ установил личность причастного к обстрелам ДНР командира 14.05.2022
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

От Xbox & Bethesda Showcase стоит ждать «Game Pass, Game Pass, Game Pass», говорит Аарон Гринберг
От Xbox & Bethesda Showcase стоит ждать «Game Pass, Game Pass,
Инсайдер: В The Division: Heartland будет 4 режима и кроссплатформенный мультиплеер
Инсайдер: В The Division: Heartland будет 4 режима и
Ольга Бузова потратила сумасшедшие деньги на свое шоу
Ольга Бузова потратила сумасшедшие деньги на свое шоу
Певица Кети Топурия призналась в любви мужу-имениннику
Певица Кети Топурия призналась в любви мужу-имениннику
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Ольга Кабо подала на бывшего мужа в суд за проданное совместное имущество
Ольга Кабо подала на бывшего мужа в суд за проданное совместное
Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Square Enix подтвердили разработку новой части Just Cause
Square Enix подтвердили разработку новой части Just Cause
Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков
Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита" Ароном Пайпером. В сети гадают: это роман или хайп
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита"
18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите
18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее
Жуков назвал главные законопроекты недели
Жуков назвал главные законопроекты недели

Топ на сегодня

Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda
Анна Нетребко испугалась за свою недвижимость и счета из-за санкций
Анна Нетребко испугалась за свою недвижимость и счета из-за санкций
Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник
Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник
Максим Галкин заявил, что не уедет из Израиля
Максим Галкин заявил, что не уедет из Израиля
Lost Ruins выйдет на приставках Xbox уже завтра — 6 июня
Lost Ruins выйдет на приставках Xbox уже завтра — 6 июня

Еще по теме

Детям от 5 до 7 лет предложили предоставлять 75% скидки на проезд в электричках
Детей без билетов предлагают не высаживать с транспорта
Для льготников могут установить безусловный бесплатный проезд в электричках
Из транспорта запретят высаживать детей- безбилетников