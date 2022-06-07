Филипп Киркоров рассказал, какие отношения у него были с мамой

Певец Филипп Киркоров сравнил себя с Кристиной Орбакайте. Артист всегда любил говорить о семье, которая его поддерживала во всем и помогала. В день 90-летие своего отца Бедроса Киркорова он рассказал о том, какую роль в его жизни сыграли родные люди. Мама Киркорова умерла в 1994 году и не увидела грандиозный успех сына. Зато достижениям наследника радуется Бедрос Киркоров. Филипп говорит, что папа для него самый близкий человек на свете. Именно с его легкой подачи началась музыкальная карьера будущего поп-короля, ему очень хотелось походить на своего именитого родителя. Интересно, что Виктория Киркорова не сильно желала артистической карьеры для сына, хотя и не была против его желания выйти на сцену. Ее наследник всегда был ярким, эффектным и интересным для аудитории. Они с мужем решили дать ему возможность раскрыться и показать себя.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В моей творческой жизни папа не дал мне ни одного совета! Но его аура была моим талисманом! Мама была не то чтобы критиком, но на мои странности в каких-то одеждах или в выборе репертуара она только плечиками пожимала. Она так меня любила, что принимала любым. Ей все нравилось… Вот смотрю на судьбу Кристины Орбакайте — то же самое», — признался Киркоров накануне юбилея отца. Кристина Орбакайте, как известно, тоже выросла в артистической семье. И Филипп всегда говорил, что во многом понимает артистку, так как и ему пришлось побывать в статусе звездного наследника, ощутить на себе этот прессинг. Несмотря на расставание с Аллой Пугачевой, поп-король до сих пор очень дружен с Орбакайте и ее семьей. Что касается Бедроса, то он уже давно живет в тени своего мегауспешного сына. Занимается его делами, во всем поддерживая любимого наследника. Недавно Киркоров-старший заставил понервничать всю семью, когда попал в больницу с серьезным диагнозом. «Мы дважды его вытаскивали из критического состояния. В начале года были проблемы с сердцем. Теперь ковид злосчастный — нашел-таки его. Оба раза — из-за его бурной активности. Он же очень жизнелюбивый человек. В последний раз вышел в люди на день рождения Льва Лещенко в «Крокусе», — вспоминает Филипп. Несмотря на то, что Бедрос попросил не устраивать для него пышных торжеств, его наследник все-таки решил собрать компанию самых близких друзей и отметить эту значимую дату.