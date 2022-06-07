Губернатор Севастополя рассказал о росте численности населения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Губернатор Севастополя рассказал о росте численности населения

Губернатор Севастополя рассказал о росте численности населения

Губернатор Севастополя рассказал о росте численности населения

11:27  Автор: Анна Шушкина



В Севастополе живет больше людей, чем числится в статистических данных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках Дней Севастополя, которые сейчас проходят в палате.

По данным последней переписи населения, в Севастополе проживает 548 тысяч человек, рассказал Развожаев. Это сведения по состоянию на 1 октября 2021 года.

«Город очень быстро растет — по предварительным итогам переписи 548 тысяч человек сейчас проживает в Севастополе», — сказал губернатор. Тогда как по итогам предыдущей переписи в 2014 году население города-героя составляло 393 тысячи человек.

Последние данные о численности населения Севастополя — это даже консервативная цифра, считает Развожаев. «Вы знаете, что перепись проходила в непростых условиях пандемии… Мы понимаем, что каждый год благодаря миграционному, прежде всего, приросту, очень много людей из других регионов приезжают и остаются в Севастополе», — заключил губернатор.

Шевченко рассказал о главных проблемах коммунальной сферы Севастополя




#в регионах


102
В России вновь продлили ограничения полетов в города юга и центра страны 24.03.2022
В электронных рецептах на лекарства хотят навести порядок 14.04.2022
Эксперт назвал самые загруженные шоссе в Петербурге в дачный сезон 22.04.2022
Бизнес хотят поддержать снижением кредитной ставки 06.05.2022
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Распродажа игр и DLC для Xbox: 7-14 июня — 140+ позиций
Распродажа игр и DLC для Xbox: 7-14 июня — 140+ позиций
To the Moon and Beyond доступна бесплатно на приставках Xbox
To the Moon and Beyond доступна бесплатно на приставках Xbox
Константин Хабенский - плохой худрук, считает Шиловский
Константин Хабенский - плохой худрук, считает Шиловский
Иван Охлобыстин решил заступиться за известную актрису
Иван Охлобыстин решил заступиться за известную актрису
Собаки выявляют Covid-19 лучше, чем ПЦР-тесты
Собаки выявляют Covid-19 лучше, чем ПЦР-тесты
Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Дочь Толкалиной и Кончаловского отметила 21-летие открытием персональной выставки
Дочь Толкалиной и Кончаловского отметила 21-летие открытием
Филипп Киркоров рассказал, какие отношения у него были с мамой
Филипп Киркоров рассказал, какие отношения у него были с мамой
Эти 4 игры доступны в Game Pass с сегодняшнего дня — на Xbox и PC
Эти 4 игры доступны в Game Pass с сегодняшнего дня — на Xbox и PC
Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge и другие игры
Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja
В каких сферах и делах наиболее успешны Весы
В каких сферах и делах наиболее успешны Весы
Олег Газманов рассказал, что происходит с его недвижимостью в Латвии
Олег Газманов рассказал, что происходит с его недвижимостью в Латвии

Топ на сегодня

Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита" Ароном Пайпером. В сети гадают: это роман или хайп
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита"
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста

Еще по теме

В ДНР в октябре проведут перепись населения
Крымские власти ожидают прирост населения на миллион человек за 5 лет
На 1 января численность населения Земли достигнет 7,444 млрд человек
Правительство утвердило сроки пробной и основной переписи населения