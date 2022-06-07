Губернатор Севастополя рассказал о росте численности населения
11:27 Автор: Анна Шушкина
В Севастополе живет больше людей, чем числится в статистических данных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках Дней Севастополя, которые сейчас проходят в палате.
По данным последней переписи населения, в Севастополе проживает 548 тысяч человек, рассказал Развожаев. Это сведения по состоянию на 1 октября 2021 года.
«Город очень быстро растет — по предварительным итогам переписи 548 тысяч человек сейчас проживает в Севастополе», — сказал губернатор. Тогда как по итогам предыдущей переписи в 2014 году население города-героя составляло 393 тысячи человек.
Последние данные о численности населения Севастополя — это даже консервативная цифра, считает Развожаев. «Вы знаете, что перепись проходила в непростых условиях пандемии… Мы понимаем, что каждый год благодаря миграционному, прежде всего, приросту, очень много людей из других регионов приезжают и остаются в Севастополе», — заключил губернатор.
Шевченко рассказал о главных проблемах коммунальной сферы Севастополя
#в регионах