Инсайдер: В The Division: Heartland будет 4 режима и кроссплатформенный мультиплеер
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Инсайдер: В The Division: Heartland будет 4 режима и кроссплатформенный мультиплеер

Инсайдер: В The Division: Heartland будет 4 режима и кроссплатформенный мультиплеер


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон поделился деталями о новом условно-бесплатном проекте The Division: Heartland от Ubisoft. Он сообщил, что игра получит кроссплатформенный мультиплеер, который уже тестируется, а также назвал 4 режима, которые будут доступны в проекте:



Excursion: PvE-режим, в котором игроки должны исследовать карту и собирать ресурсы. Сражаться предстоит с ИИ-врагами, стремясь добраться до зоны эвакуации с добычей.



Storm: PvPvE-режим, основной для игры. В нем предстоит делать тоже самое, что и в Excursion, но выступать врагами будут не только ИИ, но и другие команды.



Nightfall: PvE с сюжетными миссиями. Например, в этом режиме от игроков может потребоваться собирать данные. Эвакуироваться можно только днём и пешком, а в ночное время предстоит отбиваться от ИИ-врагов.



Hunt: PvP-режим, в нем нет противников под управлением ИИ.

Вместе с тем, инсайдер отметил, что со времен последних тестов была переработана система инвентаря в игре и система снаряжения — теперь они приближены к обычным The Division.

Даты выхода The Division: Heartland все еще нет.

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По материалам: newxboxone

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