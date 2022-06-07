Инсайдер: В The Division: Heartland будет 4 режима и кроссплатформенный мультиплеер

Вадим Карасев





Известный игровой инсайдер Том Хендерсон поделился деталями о новом условно-бесплатном проекте The Division: Heartland от Ubisoft. Он сообщил, что игра получит кроссплатформенный мультиплеер, который уже тестируется, а также назвал 4 режима, которые будут доступны в проекте:

Excursion: PvE-режим, в котором игроки должны исследовать карту и собирать ресурсы. Сражаться предстоит с ИИ-врагами, стремясь добраться до зоны эвакуации с добычей.Storm: PvPvE-режим, основной для игры. В нем предстоит делать тоже самое, что и в Excursion, но выступать врагами будут не только ИИ, но и другие команды.Nightfall: PvE с сюжетными миссиями. Например, в этом режиме от игроков может потребоваться собирать данные. Эвакуироваться можно только днём и пешком, а в ночное время предстоит отбиваться от ИИ-врагов.Hunt: PvP-режим, в нем нет противников под управлением ИИ.

Вместе с тем, инсайдер отметил, что со времен последних тестов была переработана система инвентаря в игре и система снаряжения — теперь они приближены к обычным The Division.

Даты выхода The Division: Heartland все еще нет.