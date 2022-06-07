Иван Охлобыстин решил заступиться за известную актрису

Актер Иван Охлобыстин высказался об Оксане Фандере. Артист заступился за свою коллегу Оксану Фандеру, которая недавно угодила в грандиозный скандал, вывесив на балконе флаг Украины. Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин всегда был патриотически настроен. Он поддержал военную операцию на Украине. И, тем не менее, артист всегда заступается за коллег и друзей, с которыми у него разные политические взгляды. На этот раз 55-летний актер заступился за жену Филиппа Янковского Оксану. «Вы все знаете мое отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех», — написал в своем блоге «доктор Быков». Однако поклонники не поддержали его.Иван Охлобыстин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Двойной стандарт это называется. Есть право на ошибку, есть право на что угодно. Это Оксане Фандере скажите, что она ошибается. А она Вам. Вот и поговорите»; «Поступки определяют человека. Поступок Фандеры предательский по отношению к Родине и оскорбительный по отношению к тем, кто там. Мне не понятна Ваша позиция»; «Разочарована. Лучше бы я не читала. Да, ошибаются все... Не суди и не судим будешь. Но тогда это применимо ко всем, а не к избранным», — написали разочарованные подписчики Охлобыстина. Напомним, Оксана Фандера изначально выступала против специальной военной операции. А недавно она вывесила украинский флаг у себя на балконе. Многие звезды шоу-бизнеса негативно отреагировали на такой поступок. После этого актриса попыталась оправдаться. «В запале забывают о том, что высшее милосердие — это милосердие к немилосердным. Я, прислушавшись к совету одного из комментирующих, вынуждена закрыть комментарии. Сама мысль о том, что мои действия, текст и фото, способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносимы», — написала Фадера у себя в блоге.