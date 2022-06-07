Экшен Evil West про вампиров на Диком Западе выходит в сентябре

Вадим Карасев





Разработчики Evil West объявили планируемую дату релиза своего проекта. Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 20 сентября. Напомним, что разрабатывает проект студия Flying Wild Hog, которая известная по играм серии Shadow Warrior.

Игра Evil West предполагает как одиночное, так и кооперативное прохождение. События игры разворачиваются на Диком Западе, где предстоит сражаться с нечистью. Разработчики в Evil West обещают большое разнообразие противников — вампиры, демоны, нежить и многие другие. В том числе, в игре будут сложные сражения с боссами.

Ранее разработчики Evil West демонстрировали геймплей проекта, который можно видеть ниже.

Watch this video on YouTube