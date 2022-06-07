Этери Тутберидзе высказалась о будущем своей дочери
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Этери Тутберидзе высказалась о будущем своей дочери

Этери Тутберидзе высказалась о будущем своей дочери
Тренер Этери Тутберидзе перевела дочь вместе с ее партнером в сборную Америки, пишут СМИ. Некоторое время назад Этери Тутберидзе отправилась в Америку к дочери, за что получила сотни гневных комментариев. Иностранные болельщики заявили, что не хотят видеть тренера в своей стране из-за скандала с Камилой Валиевой. Несмотря на публичные обвинения, Этери Тутберидзе все равно уехала из России. Позже появились сообщения о том, что 48-летнему тренеру запретили выходить на каток, на котором тренируется ее дочь Диана. Об этом завила директор ледовой арены в Норвуде Ребекка Стамп. «Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой. Ожидаем, что как родитель она будет соблюдать правила нашего клуба. Все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», — протестовала Стамп.
Этери Тутберидзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но и это не остановило Этери в желании поддержать наследницу. Диана, напомним, успешно продолжает карьеру вместе со своим партнером Глебом Смолкиным. Так, теперь пара будет представлять сборную США, о чем сказала сама Тутберидзе американским источникам. Некоторые западные СМИ пишут, что тренер якобы сама хочет преподавать в Штатах, но возникли определенные сложности с реализацией этой идеи. Правда, позже Тутберидзе и ее дочь опровергли данную новость. «Очередной фейк!» — написала в соцсети наставник. К слову, коллеги Этери Георгиевны всегда поддерживали ее, когда общественность нападала на наставника. Среди них и Александр Жулин, который заступился за наставницу, когда ее травили за переезд в США, хоть и временный. «Там ее единственная дочь! Этери оказалась между двух огней. Ее дочка — американка. И что им теперь, не видеться? Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на ее дальнейшую судьбу и карьеру», — делился он. Жулин подчеркнул, что на Этери равняются тренеры и спортсмены со всего мира. «Сейчас Тутберидзе — враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер, и все прекрасно понимают, что, убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем. Ехать туда, безусловно, опасно, но Этери смелый человек. Думаю, она обязательно разберется в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью!» — резко высказался Жулин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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