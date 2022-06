Эти 4 игры доступны в Game Pass с сегодняшнего дня — на Xbox и PC

Сегодня в подписку Game Pass на Xbox и PC добавили сразу 4 новых проекта. В этом списке есть две новинки — игры Disc Room и Spacelines from the Far Out, плюс две давно ожидаемые игры — Assassin’s Creed Origins и Chorus.

Все 4 игры уже доступны в подписке Game Pass, как на приставках, так и на PC.

Disc Room

Как вам перспектива быть распиленными пополам? 2089 год ознаменовался появлением гигантского диска на орбите Юпитера.

Spacelines from the Far Out

В далекой-далекой процедурной галактике…

Chorus

Помогите Наре разобраться с породившим ее темным культом. Осваивайте разрушительное оружие и развивайте ментальные способности в этом уникальном космическом шутере.

Assassin’s Creed Origins

Раскройте тайны Древнего Египта и узнайте, как было создано Братство ассасинов.

