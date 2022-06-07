Календарь православных постов на лето 2022 года

Вадим Карасев

Пост в православии является одним из самых важных событий, так как в это время человек приближается к Богу, а также может очиститься от греха, стать лучше. Лето уже началось, поэтому важно точно знать, когда начинаются и заканчивают самые важные его посты.

В православии существует много важных событий: праздники, родительские субботы а также посты. Именно о постах пойдет речь в этой статье, так как они всегда имеют первостепенную важность для духовного развития любого верующего человека.

Апостольский пост в июне-июле 2022 года

Апостольский или, как его еще называют, Петровым, начинается 20 июня, а заканчивается 11 июля. Он довольно строгий, как и все другие посты, но особенно строго его стоит соблюдать тем, кто по какой-то причине не следовал правилам Великого поста — например, из-за болезни.

Апостольский пост посвящен ученикам Христа, которые следовали неотступно за ним с момента встречи и до самой смерти Мессии на кресте. Петров пост не является таким строгим, как, к примеру, Великий. Согласно правилам, нам необходимо исключить из рациона только мясо и молочные продукты. Рыбу нельзя будет есть только в пятницу и среду. В субботу, воскресенье и некоторые праздники разрешается употребление небольшого количества вина.

Успенский пост в августе 2022 года

Как следует из названия, этот пост посвящен празднику Успения Богородицы. Он никогда не меняет свои даты начала и завершения. Он начинается 14 августа, а заканчивается 27 числа того же месяца.

Из многодневных постов он является самым коротким по продолжительности. По строгости он не уступает Великому посту, ведь он посвящен Матушке Заступнице, ее страданиям и тоске по сыну, продолжительному воздержанию и молитве. С 14 по 27 августа действуют следующие правила в питании:

в понедельник, среду и пятницу сухоядение (растительная пища без масла, не приготовленная на огне);во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла;в субботу и воскресенье можно есть пищу с маслом;разрешается есть рыбу только в праздник Преображения Господня, которое будет отмечаться в 2022 году 19 августа.

В этот период необходимо молиться Матушке Заступнице, просить ее о помощи и поддержке, делать больше добрых дел, особенно для бабушек и матерей.