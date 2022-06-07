Конгресс ISU повысил возрастной ценз в фигурном катании. В сети это назвали "ударом по чемпионкам Этери Тутберидзе"
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Конгресс ISU повысил возрастной ценз в фигурном катании. В сети это назвали "ударом по чемпионкам Этери Тутберидзе"

Конгресс ISU повысил возрастной ценз в фигурном катании. В сети это назвали "ударом по чемпионкам Этери Тутберидзе"

Международный союз конькобежцев (ISU) решил поднять возраст для перехода из юниоров ко взрослым соревнованиям с 15 до 17 лет. Правила коснутся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Правило вступит в силу не сразу: с сезона 2023/24 спортсмены смогут участвовать во взрослых соревнованиях с 16 лет, а начиная с сезона 2024/25 — только с 17-летнего возраста.

Изменение возрастного ценза в ISU обсуждалось несколько лет. Сторонники такого решения объясняли свою позицию тем, что это поможет снизить давление на юных фигуристов и продлить их карьеру. Российская пресса же назвала это "ударом по "конвейеру" чемпионок Тутберидзе и России в целом" и увидела в этом стремление "избавиться от доминирования России в женском одиночном фигурном катании". Чемпионкам Юлии Липницкой, Алине Загитовой, Камиле Валиевой на момент участиях в Олимпиадах было 15 лет. Под угрозой оказался успех учениц Этери Тутберидзе, которая считается самым влиятельным тренером страны.

Необходимость возрастных ограничений в фигурном катании бурно обсуждали на прошедшей Олимпиаде — из-за нервного срыва Александры Трусовой и ситуации вокруг Камилы Валиевой.

Сама Этери пока не прокомментировала новость об изменении возрастного ценза. Однако уже высказалась по поводу распространившихся слухов о том, что она намерена тренировать в Америке, а ее дочь, фигуристка Диана Дэвис, планирует выступать за сборную США. Эти сообщения, которые появились в американской прессе, Тутберидзе назвала фейком, а Дэвис прокомментировала их в соцсетях так:

Какие интересные новости мы про себя узнаем.

Диана родилась в США, она выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в сезоне 2021/22 пара дебютировала на взрослом уровне и участвовала в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.


Этери Тутберидзе с дочерью Дианой Дэвис
Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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