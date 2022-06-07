Константин Хабенский - плохой худрук, считает Шиловский
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Константин Хабенский - плохой худрук, считает Шиловский

Константин Хабенский - плохой худрук, считает Шиловский
Актер Константин Хабенский недавно возглавил театр. Любимец российской публики артист с октября 2021 года является художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова. Народный артист Всеволод Шиловский полагает, что он занял не совсем свое место.
Константин Хабенский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При неоспоримом актерском таланте, у него не хватает навыков руководителя, да и личные интересы порой берут верх, высказалась звезда фильмов «Следствие ведут знатоки» и «Военно-полевой роман». «Хабенский — хороший артист, но быть хорошим худруком у него вряд ли получится. Руководитель театра обязан думать обо всем коллективе, ставить интересы коллектива выше своих, создавать спектакли, а Хабенский, судя по его действиям, прежде всего дает роли себе и своим друзьям», — заявил артист Всеволод Шиловский «Экспресс газете».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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