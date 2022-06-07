Крымские епархии УПЦ перешли под прямое подчинение патриарха Кирилла

14:04 Автор: Наталия Васильева

Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархия Русской православной церкви, действующие на территории Крыма, приняты в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Синоду РПЦ. Такое решение принято 7 июня на очередном заседании Священного Синода РПЦ, сообщается на сайте Московского патриархата.

Как поясняется в одном из журналов Синода, епархиальные архиереи Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий обратились с просьбой о переводе вверенных им епархий в непосредственное ведение патриарха Кирилла и Синода РПЦ. При этом отмечается, что своим постановлением Собор УПЦ предоставил епархиальным архиереям «право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции» Священного Синода или предстоятеля УПЦ.

В ответ на обращения митрополита Феодосийского и Керченского Платона, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия, «учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией», Синод РПЦ постановил принять Крымские епархии в непосредственное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду.

«Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», — говорится в постановлении Синода РПЦ.

Глава Крымской митрополии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Также на заседании Синода напомнили, что решение об изменении статуса УПЦ может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного Собора РПЦ, а «самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее».

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