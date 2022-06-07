Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки

Лариса Андерсен рассказала важном аспекте как Ретроградный Сатурн. Ровно 29,5 лет нужно Сатурну на полный оборот вокруг Солнца☀️Планета становится ретроградной каждый год на 140 дней.❗В этом году с 4 июня по 23 октября.Сама по себе планета олицетворяет трудолюбие, мудрость, порядок, самодисциплину.Во время ретроградности именно эти сферы будут иметь значение.☝️Для многих людей это период принесет перемены: будут трудности и испытания. Впрочем, они сделают вас мудрей и терпеливей. В целом все, что будет происходить в указанное время нас будет чему то учить.❗Время, когда Сатурн ретрограден, важно для тех, кто занимается бизнесом, занимает госпост, занимается законом.Во время ретро Сатурна часто актулизируются обстоятельства, связанные с прошлым. В большинстве случаев с теми событиями, из которых не были извлечены выгоды.❗ Именно месяцы ретро Сатурна удачны для обучения и совершенствования практических навыков, которые необходимы для профессиональной самореализации.🪐Ретро Сатурн, это холодная кармическая планета, которая проверяет человека на прочность во всех сферах его жизни.В личной жизни в период ретро Сатурна могут происходить срывы планов. Сатурн учит быть более гибким, приспосабливаться к ситуации, продумывать все до мелочей.❗Во время ретро Сатурна в сфере здоровья обостряются проблемы с опорно двигательным аппаратом, потому что эта планета отвечает за кости, зубы и связки. В это время напоминают о себе старые болезни.Ретро Сатурн заставит задуматься и вынести урок из прошлых ошибок.Лучше не вступать в конфликты и споры, не идти на риск, не начинать новые дела.Но не бросать начатое, быть ответственным во всех делах, ценить свое и чужое время.☝️Это отличное время для учебы, ремонта, строительства и огородных дел. Лучше направить свое внимание на завершение старых проектов и помощь окружающим.Очень важно соблюдать режим и распорядок, потому что четкие и спланированные действия будут способствовать благоприятным событиям!В период ретро Сатурна не следует начинать капитальный ремонт. Продолжать можно, начинать не надо. Не советую регистрировать производство.В это время нужно пересмотреть свой взгляд на мир, найти новый способ преодолевать препятствия, подвести итоги, скорректировать планы.В эти несколько месяцев нужно позволить себе щедрость по отношению к окружающим и начать проявлять больше терпимости к чужим слабостям.Те, кто сумеет настроить себя на подобный лад, получат от Сатурна ресурсы для преодоления возникающих сложностей с минимальными потерями.