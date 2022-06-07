Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Сегодня, 01:40
Лариса Андерсен рассказала важном аспекте как Ретроградный Сатурн. Ровно 29,5 лет нужно Сатурну на полный оборот вокруг Солнца☀️
Планета становится ретроградной каждый год на 140 дней.
❗В этом году с 4 июня по 23 октября.
Сама по себе планета олицетворяет трудолюбие, мудрость, порядок, самодисциплину.
Во время ретроградности именно эти сферы будут иметь значение.
☝️Для многих людей это период принесет перемены: будут трудности и испытания. Впрочем, они сделают вас мудрей и терпеливей. В целом все, что будет происходить в указанное время нас будет чему то учить.
❗Время, когда Сатурн ретрограден, важно для тех, кто занимается бизнесом, занимает госпост, занимается законом.
Во время ретро Сатурна часто актулизируются обстоятельства, связанные с прошлым. В большинстве случаев с теми событиями, из которых не были извлечены выгоды.
❗ Именно месяцы ретро Сатурна удачны для обучения и совершенствования практических навыков, которые необходимы для профессиональной самореализации.
🪐Ретро Сатурн, это холодная кармическая планета, которая проверяет человека на прочность во всех сферах его жизни.
В личной жизни в период ретро Сатурна могут происходить срывы планов. Сатурн учит быть более гибким, приспосабливаться к ситуации, продумывать все до мелочей.
❗Во время ретро Сатурна в сфере здоровья обостряются проблемы с опорно двигательным аппаратом, потому что эта планета отвечает за кости, зубы и связки. В это время напоминают о себе старые болезни.
Ретро Сатурн заставит задуматься и вынести урок из прошлых ошибок.
Лучше не вступать в конфликты и споры, не идти на риск, не начинать новые дела.
Но не бросать начатое, быть ответственным во всех делах, ценить свое и чужое время.
☝️Это отличное время для учебы, ремонта, строительства и огородных дел. Лучше направить свое внимание на завершение старых проектов и помощь окружающим.
Очень важно соблюдать режим и распорядок, потому что четкие и спланированные действия будут способствовать благоприятным событиям!
В период ретро Сатурна не следует начинать капитальный ремонт. Продолжать можно, начинать не надо. Не советую регистрировать производство.
В это время нужно пересмотреть свой взгляд на мир, найти новый способ преодолевать препятствия, подвести итоги, скорректировать планы.
В эти несколько месяцев нужно позволить себе щедрость по отношению к окружающим и начать проявлять больше терпимости к чужим слабостям.
Те, кто сумеет настроить себя на подобный лад, получат от Сатурна ресурсы для преодоления возникающих сложностей с минимальными потерями.
По материалам: z-aya