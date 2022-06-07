Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge и другие игры
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Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge и другие игры

Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge и другие игры


Издательство Limited Run, которое специализируется на выпуске на физических носителях игр ограниченным тиражом, объявило прошлым летом, что планирует выпустить первые проекты для приставок Xbox.

Теперь же стал известен список игр, которые они планируют выпустить для Xbox One и Xbox Series X | S на дисках в 2022-2023 году. На выставке LRG3 Summer Showcase было объявлено, что Limited Run выпустят для консолей Xbox:



A Boy and His Blob: Retro Collection



Bill & Ted’s Excellent Retro Collection



DOOM 64



LUNARK



Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition



PowerSlave: Exhumed



River City Girls 2



Shadowrun Trilogy



Spidersaurs



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge



Tetris® Effect: Connected

Более подробную информацию по датам выпуска конкретных игр издательство сообщит «в ближайшие недели и месяцы».

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По материалам: newxboxone

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