Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge и другие игры

Вадим Карасев





Издательство Limited Run, которое специализируется на выпуске на физических носителях игр ограниченным тиражом, объявило прошлым летом, что планирует выпустить первые проекты для приставок Xbox.

Теперь же стал известен список игр, которые они планируют выпустить для Xbox One и Xbox Series X | S на дисках в 2022-2023 году. На выставке LRG3 Summer Showcase было объявлено, что Limited Run выпустят для консолей Xbox:

A Boy and His Blob: Retro CollectionBill & Ted’s Excellent Retro CollectionDOOM 64LUNARKPlumbers Don’t Wear Ties: Definitive EditionPowerSlave: ExhumedRiver City Girls 2Shadowrun TrilogySpidersaursTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s RevengeTetris® Effect: Connected

Более подробную информацию по датам выпуска конкретных игр издательство сообщит «в ближайшие недели и месяцы».