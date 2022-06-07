Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge и другие игры
Сегодня, 09:05 Вадим Карасев
Издательство Limited Run, которое специализируется на выпуске на физических носителях игр ограниченным тиражом, объявило прошлым летом, что планирует выпустить первые проекты для приставок Xbox.
Теперь же стал известен список игр, которые они планируют выпустить для Xbox One и Xbox Series X | S на дисках в 2022-2023 году. На выставке LRG3 Summer Showcase было объявлено, что Limited Run выпустят для консолей Xbox:
A Boy and His Blob: Retro Collection
Bill & Ted’s Excellent Retro Collection
DOOM 64
LUNARK
Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition
PowerSlave: Exhumed
River City Girls 2
Shadowrun Trilogy
Spidersaurs
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Tetris® Effect: Connected
Более подробную информацию по датам выпуска конкретных игр издательство сообщит «в ближайшие недели и месяцы».
По материалам: newxboxone