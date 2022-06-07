Лолита Милявская рассказала на кого у нее щенячий взгляд и что ей дадут

Певица Лолита Милявская призналась, что пила за кулисами. Преобразившаяся певица пришла в студию вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» со своими новыми хитами и с новым званием «Артист года», полученным недавно на музыкальной премии «Жара Music Awards». «Да, мы были номинированы с нашим дуэтом с Костей (Коста Лакоста), но я не знала, что мне еще дадут премию. Конечно, я рада, потому что это хорошая и честная статуэтка. А с другой стороны, артистов-то мало осталось в стране, и вроде как в моей возрастной категории больше и давать некому», – прокомментировала награду Лолита. За долгие годы работы на сцене Лолита так и не получила звание народной или заслуженной артистки, но этот факт ее ни капли не расстраивает, заявила певица ведущим шоу Брагину, Гордеевой и Захару. «Я противник званий! Еще в 2000-х этому надо было положить конец. Последней стала Алла Борисовна, и мне казалось, что на этом все. А вообще, я провентилировала ситуацию и узнала, что от звания никакого толку, даже коммуналка меньше не стала. Раньше хотя бы давали на кладбище получше место, а сейчас даже этого нет», – поделилась мнением Лолита. В студии «Авторадио» певица устроила живой концерт из своих лучших песен, а также вместе с присоединившимся к ней Коста Лакоста спела недавно прогремевший хит «По-другому». С Костей, рассказала Лолита, они познакомились на дне рождения Насти Ивлеевой: к артистке подошел «наглый молодой парень» и предложил выпить. По окончании этой встречи родились два трека.Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Когда я вижу Костю, у меня абсолютно щенячий материнский восторг! Когда у него получается, это словно возврат к безбашенной молодости, где у тебя все впереди», – поделилась певица эмоциями от работы с Коста Лакоста. Интересно, что совместную работу Лолиты и Кости не хотел брать ни один телеканал под предлогом, что зрители не любят черно-белые клипы. Но артисты смогли добиться своего, и их совместная песня уже пятый месяц возглавляет музыкальные чарты. Лолита Милявская уже более 30 лет на сцене и не устает радовать поклонников новыми хитами и эксцентричными образами. Новым жизненным экспериментом для нее стал спектакль Юрия Грымова «Женитьба», где Лолита появилась в образе Агафьи Тихоновны. Премьера комедии прогремела два года назад, но спектакль до сих пор собирает аншлаги. «Первое время за кулисами я пила валокордин, чтобы успокоиться, а сейчас меня утвердили на роль к Федору Бондарчуку. Я не имею права раскрывать карты, но мне не верится, что я прошла пробы в кино. Это абсолютный азарт!» – похвасталась Лолита грядущей работой с известным режиссером. В апреле у Лолиты состоялся сольный концерт, вышли новые песни и клипы. А в ноябре артистке года исполняется 59 лет. Певица с радостью сообщает, что до сих пор занята работой, продолжает пробовать новое и не собирается останавливаться. «У меня нет понятия паспортного возраста. Я его просто не чувствую! Так было всю жизнь. Можно себя загонять в плотный график, но никто этого не увидит. Я всегда очень трезво даю себе отчет, что хит, а что не хит, и всегда объективна, даже если меня куда-то не приглашают. Но без работы станет неинтересно жить!» – заявила Лолита в эфире «Авторадио».