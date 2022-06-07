Мария Кожевникова рассказала об успехах среднего сына и его потрясающей мечте

Актриса Мария Кожевникова похвасталась, что ее сын Максим поступил в гимназию, где был конкурс 50 человек на место. Актриса, экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова решила поделиться с поклонниками своей радостью. Средний сын знаменитости поступил в первый класс в школу, где был конкурс в 50 человек на место. Семилетний Максим отлично справился с экзаменами и был зачислен в гимназию, название которой артистка не раскрывает. Здесь же учится старший сын знаменитости, поэтому звездная мама знала, к чему готовиться.Мария Кожевникова с сыном Максимом «Принимаем поздравления! Максимка поступил в первый класс! Ураааааа! 🎉Мы прошли этот сложный путь вместе, готовились… Говорят, что в этом году на 1 место было около 50 детей. 4 экзамена, русский + математика, логопед, психолог и английский. Кто- то обязательно напишет, а зачем такие сложности в 7 лет, я сразу отвечу, что я мама мальчишек, моя обязанность помочь им построить надежный фундамент, на котором они уже будут сами строить свой дом! Образование это опора!» — рассказала Мария Кожевникова. «И главное, сейчас из новостей часто слышишь, что и в образовании назревают большие перемены!!!! Отказ от Болонской системы, которая на мой взгляд, и не нужна нам была вовсе! Хватит абгдейки, пора возвращаться к умению и главное желанию мыслить, а не выбирать из предложенного! Почти все, что нас окружает, все открытия совершали люди, которые как раз обходили границы, им не нужны были вариации, они позволяли себе идти дальше…Очень хочется чтобы наши дети не знали границ, а образование им поможет мечтать, изобретать и открывать этот невероятный мир! Мой Максим придумал для себя цель - изобрести таблетку для бессмертия! Обещаю первой проверить ее эффективность. Буду верить в своего сыночка и всячески поддерживать!» — поделилась артистка. Напомним, актриса с 2013 года счастлива вместе с бизнесменом Евгением Васильевым. В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015-м на свет появился Максим. А летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын Василий. Кстати, Мария Кожевникова и Евгений Васильев до сих пор официально не зарегистрировали отношения. Звезда не раз говорила, что штамп в паспорте не имеет для нее никакого значения. Однако пара венчалась в православном монастыре в Ницце. Для них это было очень важно.