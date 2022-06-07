Милонов поддержал инициативу о запрете пропаганды нетрадиционных отношений
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Милонов поддержал инициативу о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Милонов поддержал инициативу о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

19:38  Автор: Анастасия Островкова



Введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в целом, а не только среди несовершеннолетних — это предупреждение, а не наказание. Об этом заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия»).

Ранее председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди россиян всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних.

«Я уверен, что наш комитет сто процентов поддержит этот законопроект. Конечно, «да» я скажу да этой инициативе. Я думаю, что если она будет (принята), то главная задача закона будет не наказание, а предупреждение, — отметил Виталий Милонов. — То есть это делегализация вот этой информации, которая свободно распространяется».


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Депутат подчеркнул, что в случае принятия законопроект в первую очередь даст возможность не допускать чрезмерного распространения неподобающего контента.

«Это официальный и правовой недопуск той информации, которая сейчас лицемерно скрывается значком «18+», ведь мы понимаем, что это только значок», — заключил Милонов.



#меньшинства

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По материалам: pnp.ru

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