Наргиз Закирова забрала себе все песни, которые ей запретили петь в России
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Наргиз Закирова забрала себе все песни, которые ей запретили петь в России

Наргиз Закирова забрала себе все песни, которые ей запретили петь в России
Певица Наргиз Закирова рассказала что будет нарушать закон. Артистка в «Телеграме» сообщила, что все ее хиты возвращаются в репертуар.
Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В первую очередь мне бы хотелось выразить благодарность своим поклонникам за нескончаемую любовь, ласку и заботу. У меня для вас есть замечательная новость. Все мои песни, которые полюбились вами за время моей творческой карьеры, вновь возвращаются в мой репертуар. Это совсем не означает, что не будет в моем репертуаре новых песен. Они непременно будут. Но помимо новых песен в мой репертуар возвращаются вновь полюбившиеся уже вами известные хиты, которые вы все очень любите», сказала Наргиз Закирова. Как отметила Наргиз, она желает всем удачи. «Любви и мирного неба над головой. Всех обнимаю, целую. Ваша Наргиз», — заявила Наргиз Закирова. Напомним, что Наргиз Закировой на 50 лет запрещен въезд в Россию за высказывания вокруг событий на Украине. Исполнительница была депортирована из московского аэропорта в Узбекистан.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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