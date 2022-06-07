Негативные привязки: как они мешают добиваться успеха в жизни

Вадим Карасев

Негативные привязки — это то, что мешает нам становиться успешнее, счастливее. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, что это такое и каков механизм действия этих самых привязок.

Токсичные привязки могут появляться у всех людей — вне зависимости от возраста, пола, моральных устоев и других факторов. Ранее мы рассказывал о том, как разорвать порочный круг зависимости. В этой статье мы рассказали больше про саму суть привязок, причины их появления и последствия их воздействия.

Что такое негативная привязка

Всего в биоэнергетики выделяют два вида энергетической связи между людьми или между человеком и событием: канал и привязка.

Энергетический канал — это когда два объекта взаимовыгодно обмениваются энергией. Это не всегда равный обмен, но тут нет никакого нарушения гармонии. Например, два человека дружат и уважают друг друга. Если возникает необходимо помочь с чем-то, они это делают. Если есть желание попросить о поддержке, они тоже не молчат. Таких примеров благоприятного взаимодействия очень много. Если вам нравится общаться с кем-то, значит никакой привязки нет — канал чист и свободен.

Привязка — это когда гармония нарушена. Например, такое бывает в токсичной любви, где один человек манипулирует чувствами другого. В итоге жертва делает ради манипулятора всё, но манипулятор не делает для жертвы вообще ничего. При этом связь между ними не рушится. Привязка — это зависимость человека от чего-то или от кого-то, навязчивое желание вроде мести, ревности, вины, жалости, безответной любви.

В чем опасность энергетических привязок

Они мешают нам развиваться нормально, лишая удачи и уверенности в себе. Это происходит по нескольким механизмам:

остановка в развитии. Человек перестает фокусироваться на важном. Он останавливается в развитии, потому что его мысли полностью сосредоточены на чем-то другом. Он не может думать о работе, о развлечениях и хобби. Он сфокусирован на вредной привычке, на попытках угодить кому-то из окружения. У него нет никакого желания идти вперед, ведь биополе разрушается, а чакры закрываются;

вероятность стать жертвой манипуляторов. Вторая причина, по которой привязки мешают добиваться успеха в жизни — происки хитрых врагов. Негативные люди, разбирающиеся в психологии человека, могут начать манипулировать сознанием человека, который привязан к чему-то или к кому-то. Они прекрасно знают, на что нужно надавить, что заставить жертву делать то, что нужно им. В большинстве случаев это чувство вины, стыда.

Что нужно, чтобы избавиться от привязки

Во-первых, вам необходимо четко осознать тот факт, что вы зависимы от кого-то или от чего-то. Люди в большинстве случаев обманывают себя и не могут признаться себе в том, что их связь с кем-то или чем-то вредна для них. Кто-то и вовсе не видит этой связи. Прислушивайтесь к тем, кто вам дорог. Такие привязки очень хорошо видны со стороны.

Во-вторых, нужно набраться смелости. Попробуйте руководствоваться тем, что вы станете свободными, более успешными. Это даст вам необходимый приток сил и желание попробовать изменить что-то в своей жизни. Смелые люди — это не те, кто постоянно рискует, а те, кто идут против своих деструктивных желаний.

Наведите порядок в своей жизни. В прямом и переносном смысле. Начните с уборки в доме. Избавьтесь от вещей, которые напоминают вам о прошлом или заставляют постоянно думать о том или ином человеке. Всё то, что по вашему мнению сбивает вас с пути, нужно нещадно выбрасывать. Например, вещи бывшей второй половинки, старые фотографии, напоминающие о токсичной дружбе.

Избавьтесь от долгов. Негативной привязкой являются финансовые долги и невыполненные обещания. До тех пор, пока вы не сделаете то, что должны, вы не избавитесь от проблем. Эта привязка будет вытягиваться из вас силы и энергию.

Эксперты в области биоэнергетики отмечают также, что привязки могут жить очень долго. Не исключено, что многие из них у вас остались еще с прошлой жизни. Они могут переходить с нами из одного воплощения в другое. Получается, что некоторые из привязок становятся кармическими. Чтобы избавиться от них быстрее, полезно очищать карму, творя добрые дела.