Официально: 1 сезон в Battlefield 2042 начнется 9 июня

Вадим Карасев





С осени прошлого года игроки ждали старт 1 сезона в Battlefield 2042. Сегодня разработчики из DICE официально сообщили, что первый сезон начнется уже на этой неделе — 9 июня.

В рамках 1 сезона в Battlefield 2042 игроков ждет:

Новая карта Exposure на 64 игроков. Её особенность в том, что она содержит множество вертикальных ландшафтов и предназначена для сочетания быстрых боев «земля-воздух» и ближнего боя.Появится новый специалист — Эвелина Лис, вооружённая управляемой ракетной установкой.Будут добавлены два новых боевых вертолета.Добавят ряд единиц оружия.В игре появится боевой пропуск с сотней наград за выполнение целей.

Трейлер 1 сезона в Battlefield 2042 можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube