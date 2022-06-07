Официально: 1 сезон в Battlefield 2042 начнется 9 июня
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Официально: 1 сезон в Battlefield 2042 начнется 9 июня

Официально: 1 сезон в Battlefield 2042 начнется 9 июня


С осени прошлого года игроки ждали старт 1 сезона в Battlefield 2042. Сегодня разработчики из DICE официально сообщили, что первый сезон начнется уже на этой неделе — 9 июня.

В рамках 1 сезона в Battlefield 2042 игроков ждет:



Новая карта Exposure на 64 игроков. Её особенность в том, что она содержит множество вертикальных ландшафтов и предназначена для сочетания быстрых боев «земля-воздух» и ближнего боя.



Появится новый специалист — Эвелина Лис, вооружённая управляемой ракетной установкой.



Будут добавлены два новых боевых вертолета.



Добавят ряд единиц оружия.



В игре появится боевой пропуск с сотней наград за выполнение целей.

Трейлер 1 сезона в Battlefield 2042 можно посмотреть ниже.


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По материалам: newxboxone

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