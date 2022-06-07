Олег Газманов рассказал, что происходит с его недвижимостью в Латвии
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Олег Газманов рассказал, что происходит с его недвижимостью в Латвии

Олег Газманов рассказал, что происходит с его недвижимостью в Латвии
Музыкант Олег Газманов высказался на пресс-конференции о состоянии своей квартиры в Юрмале. В преддверии Дня России Олег Газманов дал пресс-конференцию. Журналист из Риги попросил певца прокомментировать ситуацию, сложившуюся с его квартирой в Юрмале. Дело в том, что Газманов не может приехать в Латвию вот уже 8 лет: в 2014-м власти страны запретили ему въезд.
Олег Газманов - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Музыкант ответил: «Ситуация, конечно, странная. Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу и еще за моральный ущерб. И на эти деньги, наверно, виллу куплю. Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» 1951 года, то есть года моего рождения. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: «Игорек, зайди, уже выпей наконец», — сообщает издание «МК», добавляя, что у Игоря Николаева в Латвии тоже имеется недвижимость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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