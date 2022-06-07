Олег Газманов заявил, что тявкающие сбежавшие звезды выпрашивают подачку
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Олег Газманов заявил, что тявкающие сбежавшие звезды выпрашивают подачку

Олег Газманов заявил, что тявкающие сбежавшие звезды выпрашивают подачку
Певец Олег Газманов жестко высказался об эмигрировавших знаменитостях.   Многих звезд российского шоу-бизнеса возмущают резкие высказывания Чулпан Хаматовой о нашей стране. Селебрити сокрушаются, что актриса решилась разговориться, лишь спешно эмигрировав в Латвию. Это задевает и Олега Газманова. 70-летний артист не смог не прокомментировать выпады Чулпан Хаматовой в сторону России. Газманов уверен, что артистка преследует определенные цели, когда в очередной раз задевает страну. «Уехать из страны, и там гадить еще, да? За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. С одной стороны, жалко, а с другой — гадко. И не только она... Если ты не согласен со страной, ты хочешь в другом месте жить — мы открыты, можешь спокойно уехать и жить, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит. Своих родителей, своих друзей...» — порассуждал исполнитель во время пресс-конференции.
Олег Газманов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда раздражен тем, что актриса при любом удобном случае говорит о нынешней ситуации. По его мнению, Хаматовой не стоит так распыляться. «Отказаться? Ну откажись молча, уезжай! Но, видимо, это попытка получить какую-то подачку от принимающей стороны, а принимающая сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел в таком положении оказаться никогда», — заявил Газманов. К слову, некоторые артисты считают, что Чулпан все же приедет в Россию вновь. Ивар Калныньш упомянул ее в своей пылкой речи, когда высказывался об эмигрировавших звездах. Так, актер убежден, что блондинка тщательно продумывает, как же ей вернуться домой, и не столкнуться с негативом со стороны коллег и россиян. Калныньш отметил главную причину возвращения Хаматовой в Москву. «Главное, чтобы те, кто сейчас поливает Россию помоями, помнили это! Да и «великая» Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут (в Латвии — прим.ред.) все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера», — выпалил он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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