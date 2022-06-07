Ольга Орлова рассказала о бывшей жене

Ведущая и певица Ольга Орлова думает, что все ждут драки. Менее года назад артистка вышла замуж. Избранником Ольги Орловой стал бизнесмен по имени Валерий, у которого есть взрослая дочь. На днях девушка и ее жених сыграли свадьбу. Ольга Орлова присутствовала на праздничном мероприятии. Она призналась подписчикам, что мило беседовала с бывшей женой Валерия. «Я так понимаю, все ждут драку? Расходимся! Мы замечательно общаемся!» — заверила 44-летняя теледива, когда у нее спросили об отношениях с экс-избранницей мужа. К слову, Валерий стал вторым супругом артистки. По словам Ольги, они живут душа в душу и умеют решать конфликтные ситуации мирным путем.Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я не знаю, ревнивый ли у меня муж. Я никогда не давала поводов. А вообще, он у меня золотой и очень понимающий. Мой муж адекватный и уверенный в себе и во мне человек. Я могу обняться и с коллегами, и с друзьями, но в этом не будет никакого сексуального подтекста», — отмечала она. «Не ожидай от своей жены, что она будет относиться к тебе как я. Этого никогда не будет, она тебя не рожала. Всегда сам стирай свои носки. Вместо тебя это может делать только стиральная машина. Точка. Никогда не говори своей жене: «А мама делала так!». Фразу «а у мамы это было вкуснее» забудь навсегда! Не жалуйся мне на жену. Ты выбирал ее сам! Не рассказывай жене о своих прошлых отношениях. Настаивай, что все забыл! Всегда хвали еду, приготовленную женой. Всегда хвали ее стрижку. Даже если тебе не нравится, помни: волосы не зубы, отрастут», — так Ольга поздравляла Артема с днем рождения.