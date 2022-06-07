От Xbox & Bethesda Showcase стоит ждать «Game Pass, Game Pass, Game Pass», говорит Аарон Гринберг
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От Xbox & Bethesda Showcase стоит ждать «Game Pass, Game Pass, Game Pass», говорит Аарон Гринберг

От Xbox & Bethesda Showcase стоит ждать «Game Pass, Game Pass, Game Pass», говорит Аарон Гринберг


Меньше недели остается до презентации Xbox & Bethesda, которая пройдет 12 июня. Уже известно, что презентация будет транслироваться более чем на 30 языках, среди которых есть и русский.

Сотрудники Xbox подогревают интерес к мероприятию, в том числе своими активностями в социальных сетях. Официальный аккаунт Xbox разместил видео, в котором повторяется слово «Xbox» и в конце говорится слово «Игры». Все это было подписано сообщением «Одна вещь, которую вы можете ожидать от шоу (остальное мы не можем вам сказать)».


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Руководитель маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг ответил на это видео сообщением, которое предполагает, что от презентации стоит ждать «Game Pass, Game Pass, Game Pass».


Напомним, в прошлом году на Xbox & Bethesda Showcase показали около 25 проектов, из которых больше 20 были заявлены для Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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