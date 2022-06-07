Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры

Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Мартовские иды (2011)

Режиссёр: Джордж Клуни.
IMDb: 7.1
В фильме помимо самого Клуни собрался мощный состав актёров: Райан Гослинг, Филип Сеймур Хоффман, Джеффри Райт, Эван Рэйчел Вуд, Пол Джаматти и Мариса Томей.

Храбрец (1997)

Режиссёр: Джонни Депп.
IMDb: 6.1
В главных ролях снялись сам Депп и Марлон Брандо.

Прежде чем мы расстанемся (2014)

Режиссёр: Крис Эванс.
IMDb: 6.8

То, что ты делаешь (1996)

Режиссёр: Том Хэнкс.
IMDb: 6.9
В фильме снялись Лив Тайлер, Шарлиз Терон и сам Том Хэнкс.

Тихое место (2018)

Режиссёр: Джон Красински.
IMDb: 7.5
Фильм стал одним из самых ярких ужастиков последних лет, получив похвалу в том числе от Стивена Кинга. А снял его (и написал сценарий) тот весёлый парень Джим Халперт из сериала «Офис».

Образование (2019)

Режиссёр: Оливия Уайлд.
IMDb: 7.1

Три могилы (2005)

Режиссёр: Томми Ли Джонс.
IMDb: 7.3

Мертвец идёт (1995)

Режиссёр: Тим Роббинс.
IMDb: 7.5
Роббинс получил номинацию на «Оскар» за режиссуру этого фильма. Совершенно неудивительно, что актёр, известный по главной роли в фильме «Побег из Шоушенка», снял фильм про заключённого. В главных ролях снялись Шон Пенн и Сьюзен Сарандон.

Одноглазые валеты (1961)

Режиссёр: Марлон Брандо.
IMDb: 7.1

Зона военных действий (1998)

Режиссёр: Тим Рот.
IMDb: 7.3
В фильме засветились не так известные на тот момент Колин Фарелл и Тильда Суинтон.

Матильда (1996)

Режиссёр: Дэнни ДеВито.
IMDb: 6.9
Несмотря на то, что ДеВито нечасто снимает фильмы, среди его работ также стоит выделить комедию «Дюплекс» (2001) с Беном Стиллером и Дрю Бэрримор.

Дикая жизнь (2018)

Режиссёр: Пол Дано.
IMDb: 6.1
Пол Дано не только снял фильм, но и написал к нему сценарий совместно со своей женой, актрисой Зои Казан. В главных ролях снялись Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган.

Истина в вине (1996)

Режиссёр: Стив Бушеми.
IMDb: 7.1

История Антуана Фишера (2002)

Режиссёр: Дензел Вашингтон.
IMDb: 7.3
Кстати, знаете, кто написал сценарий фильма с названием «История Антуана Фишера»? Антуан Фишер!

Бронкская история (1993)

Режиссёр: Роберт Де Ниро.
IMDb: 7.8
Дебют Де Ниро в качестве режиссёра в знакомом ему жанре криминального триллера удался на славу!

Мастер тай-цзи (2013)

Режиссёр: Киану Ривз.
IMDb: 6.0
Да, оценки у фильма довольно низкие, но как мы могли не упомянуть режиссёрский дебют Киану Ривза!
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Собаки выявляют Covid-19 лучше, чем ПЦР-тесты
Собаки выявляют Covid-19 лучше, чем ПЦР-тесты
Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Дочь Толкалиной и Кончаловского отметила 21-летие открытием персональной выставки
Дочь Толкалиной и Кончаловского отметила 21-летие открытием
Филипп Киркоров рассказал, какие отношения у него были с мамой
Филипп Киркоров рассказал, какие отношения у него были с мамой
Эти 4 игры доступны в Game Pass с сегодняшнего дня — на Xbox и PC
Эти 4 игры доступны в Game Pass с сегодняшнего дня — на Xbox и PC
Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge и другие игры
Limited Run выпустят для Xbox на дисках DOOM 64, Teenage Mutant Ninja
В каких сферах и делах наиболее успешны Весы
В каких сферах и делах наиболее успешны Весы
Олег Газманов рассказал, что происходит с его недвижимостью в Латвии
Олег Газманов рассказал, что происходит с его недвижимостью в Латвии
Наргиз Закирова забрала себе все песни, которые ей запретили петь в России
Наргиз Закирова забрала себе все песни, которые ей запретили петь в
Нумерология успеха: как рассчитать личный код удачи
Нумерология успеха: как рассчитать личный код удачи
Лолита Милявская рассказала на кого у нее щенячий взгляд и что ей дадут
Лолита Милявская рассказала на кого у нее щенячий взгляд и что ей
Ольга Орлова рассказала о бывшей жене
Ольга Орлова рассказала о бывшей жене

Топ на сегодня

Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
Деми Мур посетила теннисный матч со своим новым бойфрендом
Деми Мур посетила теннисный матч со своим новым бойфрендом
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита" Ароном Пайпером. В сети гадают: это роман или хайп
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита"
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста

Еще по теме

Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb
Киносайту IMDb запретят раскрывать возраст актеров
Киносайт IMDb назвал самых популярных актёров уходящего 2016 года