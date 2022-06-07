Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры

Мартовские иды (2011)Режиссёр: Джордж Клуни.IMDb: 7.1В фильме помимо самого Клуни собрался мощный состав актёров: Райан Гослинг, Филип Сеймур Хоффман, Джеффри Райт, Эван Рэйчел Вуд, Пол Джаматти и Мариса Томей.Храбрец (1997)Режиссёр: Джонни Депп.IMDb: 6.1В главных ролях снялись сам Депп и Марлон Брандо.Прежде чем мы расстанемся (2014)Режиссёр: Крис Эванс.IMDb: 6.8То, что ты делаешь (1996)Режиссёр: Том Хэнкс.IMDb: 6.9В фильме снялись Лив Тайлер, Шарлиз Терон и сам Том Хэнкс.Тихое место (2018)Режиссёр: Джон Красински.IMDb: 7.5Фильм стал одним из самых ярких ужастиков последних лет, получив похвалу в том числе от Стивена Кинга. А снял его (и написал сценарий) тот весёлый парень Джим Халперт из сериала «Офис».Образование (2019)Режиссёр: Оливия Уайлд.IMDb: 7.1Три могилы (2005)Режиссёр: Томми Ли Джонс.IMDb: 7.3Мертвец идёт (1995)Режиссёр: Тим Роббинс.IMDb: 7.5Роббинс получил номинацию на «Оскар» за режиссуру этого фильма. Совершенно неудивительно, что актёр, известный по главной роли в фильме «Побег из Шоушенка», снял фильм про заключённого. В главных ролях снялись Шон Пенн и Сьюзен Сарандон.Одноглазые валеты (1961)Режиссёр: Марлон Брандо.IMDb: 7.1Зона военных действий (1998)Режиссёр: Тим Рот.IMDb: 7.3В фильме засветились не так известные на тот момент Колин Фарелл и Тильда Суинтон.Матильда (1996)Режиссёр: Дэнни ДеВито.IMDb: 6.9Несмотря на то, что ДеВито нечасто снимает фильмы, среди его работ также стоит выделить комедию «Дюплекс» (2001) с Беном Стиллером и Дрю Бэрримор.Дикая жизнь (2018)Режиссёр: Пол Дано.IMDb: 6.1Пол Дано не только снял фильм, но и написал к нему сценарий совместно со своей женой, актрисой Зои Казан. В главных ролях снялись Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган.Истина в вине (1996)Режиссёр: Стив Бушеми.IMDb: 7.1История Антуана Фишера (2002)Режиссёр: Дензел Вашингтон.IMDb: 7.3Кстати, знаете, кто написал сценарий фильма с названием «История Антуана Фишера»? Антуан Фишер!Бронкская история (1993)Режиссёр: Роберт Де Ниро.IMDb: 7.8Дебют Де Ниро в качестве режиссёра в знакомом ему жанре криминального триллера удался на славу!Мастер тай-цзи (2013)Режиссёр: Киану Ривз.IMDb: 6.0Да, оценки у фильма довольно низкие, но как мы могли не упомянуть режиссёрский дебют Киану Ривза!