Отличные фильмы, которые режиссировали известные актеры
Сегодня, 09:55
Мартовские иды (2011)
Режиссёр: Джордж Клуни.
IMDb: 7.1
В фильме помимо самого Клуни собрался мощный состав актёров: Райан Гослинг, Филип Сеймур Хоффман, Джеффри Райт, Эван Рэйчел Вуд, Пол Джаматти и Мариса Томей.
Храбрец (1997)
Режиссёр: Джонни Депп.
IMDb: 6.1
В главных ролях снялись сам Депп и Марлон Брандо.
Прежде чем мы расстанемся (2014)
Режиссёр: Крис Эванс.
IMDb: 6.8
То, что ты делаешь (1996)
Режиссёр: Том Хэнкс.
IMDb: 6.9
В фильме снялись Лив Тайлер, Шарлиз Терон и сам Том Хэнкс.
Тихое место (2018)
Режиссёр: Джон Красински.
IMDb: 7.5
Фильм стал одним из самых ярких ужастиков последних лет, получив похвалу в том числе от Стивена Кинга. А снял его (и написал сценарий) тот весёлый парень Джим Халперт из сериала «Офис».
Образование (2019)
Режиссёр: Оливия Уайлд.
IMDb: 7.1
Три могилы (2005)
Режиссёр: Томми Ли Джонс.
IMDb: 7.3
Мертвец идёт (1995)
Режиссёр: Тим Роббинс.
IMDb: 7.5
Роббинс получил номинацию на «Оскар» за режиссуру этого фильма. Совершенно неудивительно, что актёр, известный по главной роли в фильме «Побег из Шоушенка», снял фильм про заключённого. В главных ролях снялись Шон Пенн и Сьюзен Сарандон.
Одноглазые валеты (1961)
Режиссёр: Марлон Брандо.
IMDb: 7.1
Зона военных действий (1998)
Режиссёр: Тим Рот.
IMDb: 7.3
В фильме засветились не так известные на тот момент Колин Фарелл и Тильда Суинтон.
Матильда (1996)
Режиссёр: Дэнни ДеВито.
IMDb: 6.9
Несмотря на то, что ДеВито нечасто снимает фильмы, среди его работ также стоит выделить комедию «Дюплекс» (2001) с Беном Стиллером и Дрю Бэрримор.
Дикая жизнь (2018)
Режиссёр: Пол Дано.
IMDb: 6.1
Пол Дано не только снял фильм, но и написал к нему сценарий совместно со своей женой, актрисой Зои Казан. В главных ролях снялись Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган.
Истина в вине (1996)
Режиссёр: Стив Бушеми.
IMDb: 7.1
История Антуана Фишера (2002)
Режиссёр: Дензел Вашингтон.
IMDb: 7.3
Кстати, знаете, кто написал сценарий фильма с названием «История Антуана Фишера»? Антуан Фишер!
Бронкская история (1993)
Режиссёр: Роберт Де Ниро.
IMDb: 7.8
Дебют Де Ниро в качестве режиссёра в знакомом ему жанре криминального триллера удался на славу!
Мастер тай-цзи (2013)
Режиссёр: Киану Ривз.
IMDb: 6.0
Да, оценки у фильма довольно низкие, но как мы могли не упомянуть режиссёрский дебют Киану Ривза!
По материалам: Sivator