Певица Жасмин потирает руки от будущей прибыли из-за сбежавших звезд

Певица Жасмин высказалась об эмигрировавших знаменитостях. Как только началась спецоперация на Украине, Жасмин вместе с детьми уехала в Израиль. Публика думала, что певица испугалась и насовсем перебралась за рубеж. Однако вскоре артистка вернулась и теперь осуждает тех, кто покинул родную страну. Жасмин не переживает из-за ухода западных брендов, ресторанов, так как уверена — российская продукция не хуже. «Я, наоборот, даже рада, потому что наши дизайнеры должны выходить на мировой уровень. Ведь мы этого заслуживаем. А McDonald’s... Даже никогда не ходила туда. И вам не советую. Я перекрестилась. И думаю, слава Богу», — заявила 44-летняя исполнительница. Певица спокойно относится и к отъезду коллег за границу. По мнению Жасмин, чем больше уехавших, тем больше вакансий и рабочих мест. «Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову», — добавила она.Жасмин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сама артистка не собирается покидать родную страну, даже путешествовать она планирует по России. «Поедем в Сочи. Обязательно куда-нибудь полетим с детьми, — отметила Жасмин. — Сейчас пока дети еще учатся. Маргарита, конечно, оканчивает учебный год раньше. Но поскольку Мирон учится в английской школе, до 1 июля он еще не свободен». К слову, вернувшись из Израиля, Жасмин поспешила оправдаться перед поклонниками за отъезд. Звезда заявила, что не сбегала из России, а лишь устроила своей семье небольшой отпуск. «В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время школьных каникул. Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла. Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России», — подчеркивала исполнительница.