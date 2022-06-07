Права и обязанности участников гражданского оборота предложили конкретизировать
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Права и обязанности участников гражданского оборота предложили конкретизировать

Права и обязанности участников гражданского оборота предложили конкретизировать

16:18  Автор: Виктория Карташева


Законопроект: № 138672-8



Глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, конкретизирующий права и обязанности участников гражданского оборота.

Документ был подготовлен в рамках работы по гармонизации российских законов в сфере интеллектуальной собственности с международным законодательством. В частности, с Договором о патентной кооперации и Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. 

Проектом закона уточняются права и обязанности участников гражданского оборота, а также Роспатента в связи с предоставлением на России правовой охраны объектам интеллектуальной собственности.

«В частности, законопроект устанавливает объем экспертизы международных регистраций, публикацию международных заявок для целей подачи возражений, виды решений, принимаемых по результатам экспертизы международных регистраций», — отметила Лилия Гумерова.

Новость дополняется



Ещё материалы: Павел Крашенинников, Лилия Гумерова


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По материалам: pnp.ru

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