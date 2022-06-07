Пушков прокомментировал штраф для ретранслятора НТВ в Молдавии

21:20 Автор: Юлия Катенёва

Совет по телевидению нынешней Молдавии не имеет никакого отношения к истории. Так Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков своем Telegram-канале прокомментировал решение молдавского контрольного органа оштрафовать ретранслятора российского телеканала НТВ за термин Великая Отечественная война.

Речь идет о представлении в программе 9 мая как Дня победы в Великой Отечественной войне, а не Второй мировой. «Причиной санкции стало несоблюдение закона о «запретной символике» и «предвзятое мнение телеведущих», — пояснили в Совете, указав, что «Великая Отечественная война — название, которое Советский Союз фактически приписывал Второй мировой войне».

«Не этому совету, состоящему из безымянных бюрократов, диктовать нашим телеканалам, что такое 9 мая, — отметил в этой связи Пушков. — Отношение к официальному Кишиневу в России это точно не улучшает. Как и рассуждения Санду (президент Молдавии Майя Санду, — ред.) о том, что должно оказаться в мусорном ведре истории. У истории — своя логика, вряд ли ведомая Санду».





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