Сергей Глушко рассказал о расставании с женой
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Сергей Глушко рассказал о расставании с женой

Сергей Глушко рассказал о расставании с женой
Ходят слухи, что стриптизер Сергей Глушко разводится с Наташей Королевой.   В последнее время слухи о разводе Наташи Королевой и Сергея Глушко, который выступает под творческим псевдонимом Тарзан, ходят все чаще. «Нас разводят по несколько раз в год, еще что-то. Слушайте, уж в семье-то мы придем к знаменателю, не волнуйтесь», — процитировал Сергея Глушко «Пятый канал». Также танцор заметил, что у них с Королевой сейчас слишком загруженные графики, поэтому они, возможно, и видятся реже: «Наташа — девушка занятая. И у меня есть свой график, и у нее свой, вот и все».
Сергей Глушко с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Наташа Королева недавно, например, представила на суд публики новый клип на песню «Дельфин и русалка». Свежая композиция имеет такое же название, как и хит звезды эстрады, который она некогда исполняла вместе с экс-супругом Игорем Николаевым, но текст и музыка на сей раз другие. К тому же Королева привлекла для нового дуэта своего сына Архипа Глушко, который решил строить карьеру на сцене. Кстати, в феврале сыну певицы и Сергея Глушко исполнилось 20 лет, и Архип решил начать самостоятельную жизнь. Он довольствуется весьма скромными условиями. «Наш сын снимает «однушку» в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно», — рассказала в интервью журналу «7Дней» певица и телеведущая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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