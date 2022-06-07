Собаки выявляют Covid-19 лучше, чем ПЦР-тесты

Вадим Карасев

Новое исследование показало, что собаки способны по запаху диагностировать Covid-19 даже у людей, у которых болезнь протекает бессимптомно.

Исследование было проведено под руководством Доминика Гранжана (Dominique Grandjean) из Школы ветеринарной медицины в Альфоре, недалеко от Парижа. Носы собак выявили положительные случаи Covid-19 среди 335 человек по образцам пота с точностью 97 %. В ходе другого теста собаки обнаружили 31 пациента с бессимптомным течением болезни среди группы из 192 человек. Неофициальные данные свидетельствуют, что собаки могут выявлять бессимптомные случаи за 48 часов до того, как люди дадут положительный результат в ПЦР-тестах.

Организаторы использовали собак из французских пожарных частей и министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе тренировок собаки, успешно определявшие вирус в образцах пота, получали вознаграждение игрушками, такими как теннисные мячи. Обучение длилось от трех до шести недель, в зависимости от опыта собаки в обнаружении запахов. Собаки, использованные в исследовании, ранее уже проходили подготовку, и многие из них могли унюхать наркотики или опасные грузы или диагностировать по запаху рак.

В ходе теста собака предлагались образцы пота из подмышек участников (организаторы отмечают, что можно также использовать образцы с шеи или с использованных масок). Если собака нюхала образец, который, по ее мнению, был положительным на Covid-19, она садилась перед ним. Собакам требовалось около 15 секунд, чтобы проанализировать десять образцов пота. Результаты исследования опубликованы в электронном научном журнале PLOS One.

Использование тонкого нюха собак в медицинской диагностике имеет достаточно долгую историю. Собак успешно обучили обнаруживать запах некоторых видов рака, малярии и болезни Паркинсона. Благотворительная организация Hypo Hounds обучает собак по запаху пота хозяина-диабетика определять опасно высокий или низкий уровень сахара в крови. В 2015 году итальянские исследователи обучили двух немецких овчарок обнаруживать химические вещества, связанные с раком простаты, в образцах мочи. Поставленные собаками диагнозы были правильными в 90 % случаев. В 2018 году было обнародовано исследование, в ходе которого собаки определяли, кто из африканских школьников болен малярией, по запаху носков. Причем собаки могли выявить болезнь даже при отсутствии внешних симптомов. В 2019 году группа французских ученых установила, что собаки могут определять приближение приступа эпилепсии у человека по изменению его запаха.