SpellForce III Reforced теперь доступна на Xbox, представлен трейлер к релизу
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SpellForce III Reforced теперь доступна на Xbox, представлен трейлер к релизу

SpellForce III Reforced теперь доступна на Xbox, представлен трейлер к релизу


Релиз игры SpellForce III Reforced на приставках Xbox несколько раз откладывали. Теперь же проект вышел на консолях, игра доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5. К долгожданному релизу издательство THQ Nordic опубликовало новый трейлер, который можно видеть ниже.


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На приставках игра SpellForce III Reforced сразу после релиза доступна со всеми дополнениями, которые можно приобрести в полной версии проекта. Базовая игра SpellForce III Reforced обойдется покупателям на приставках Xbox в $38,99.

SpellForce III Reforced

SpellForce III Reforced — это сочетание сюжетной ролевой игры с элементами стратегии в реальном времени. Эта консольная версия знаменитой иг…
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По материалам: newxboxone

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