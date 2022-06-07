To the Moon and Beyond доступна бесплатно на приставках Xbox
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To the Moon and Beyond доступна бесплатно на приставках Xbox

To the Moon and Beyond доступна бесплатно на приставках Xbox


Игра To the Moon and Beyond вышла в Microsoft Store бесплатно для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Это одиночный проект, который разработан NASA. В игре отсутствует русская локализация.

To the Moon and Beyond представляет собой одиночную карточную игру, где нужно управлять своей собственной космической программой. На создание 8 важных объектов для отправки людей на Луну отводится 4 года. Игрокам нужно определять, какие проекты финансировать, что исследовать, как разрабатывать, чтобы добиться результата.

To the Moon and Beyond

Все, что вы делаете, влияет на результат вашей программы из восьми частей. Но будьте осторожны, могут произойти события, которые могут повлиять на исход.
Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть геймплей To the Moon and Beyond с Xbox. Ранее игра выходила на мобильных устройствах.


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По материалам: newxboxone

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