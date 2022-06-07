Том Хендерсон рассказал про новую игру Кодзимы — она называется Overdose
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Том Хендерсон рассказал про новую игру Кодзимы — она называется Overdose

Том Хендерсон рассказал про новую игру Кодзимы — она называется Overdose


Том Хендерсон является одним из самых авторитетных инсайдеров в игровой индустрии, особенно по поводу всего, что касается издательства EA. Но в новых своих сообщениях он поделился информацией о проекте, который к EA никак не относится — это игра от Хидео Кодзимы.

Как заявил Том Хендерсен, новая игра Хидео Кодзимы получит название Overdose. Он заявил, что получил от источника видео с ранними записями из игры. Что касается самого видео, Хендерсон заявляет, что на кадрах можно увидеть героиню Маргарет Куэлли, которая присутствовала в Death Stranding. Девушка идёт по тёмным коридорам с фонарём, а кончается ролик скримером и сообщениями: «GAMEOVER» и «OVERDOSE».

О чем конкретно данная игра, и для каких платформ она разрабатывается, неизвестно. Ранее появлялись слухи о сотрудничестве между Кодзимой и Xbox, а также о его возможном появлении на Xbox & Bethesda Showcase.

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По материалам: newxboxone

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