В Севастополе заявили о нехватке инфраструктуры для большего роста числа туристов

12:32 Автор: Анна Шушкина

Число туристов и экскурсантов, посещающих Севастополь, ежегодно уверенно растет, однако их могло быть больше при наличии качественной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках Дней Севастополя, которые сейчас проходят в палате.

С 2014 года в городе-герое растет туристический поток благодаря беспрецедентным инвестициям федерального центра, сообщил губернатор. «Мы благоустраиваем парки, скверы, места отдыха, музеи у нас развиваются и приводятся в порядок», — напомнил глава региона.





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Он также добавил, что более двух миллионов экскурсантов Севастополь принял в 2021 году (это на 33,3 процента больше, чем в 2015 году). Число туристов — тех, кто остается в городе более чем на один день, также уверенно растет, несмотря на все сложности последних трех лет, связанных с пандемией, добавил Развожаев.

«В то же время рост числа туристов сдерживается отсутствием качественной туристической инфраструктуры. Мест размещения более высокого уровня комфорта, в принципе, в Севастополе нет, они отсутствуют как класс», — отметил глава Севастополя.

Ограничены и возможности для массового туризма, добавил он. «…И это несмотря на то что сами предметы показа у нас потрясающие — 12 музеев, которые работают в городе, привлекают большой интерес», — заключил Развожаев.

#туризм #в регионах

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