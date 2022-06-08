15 человек, которые приняли абсурдные позы в общественных местах и прилично позабавили этим окружающих
Культуру поведения в общественных местах никто не отменял. Однако некоторым людям настолько важен собственный комфорт, что они готовы закрыть глаза и даже не смотреть в её сторону. Герои нашей подборки — любители странных и забавных поз. Они принимают их везде — на автобусной остановке, в кафе и даже на работе. Конечно, они уверены, что никто не обращает на них внимания, ведь все заняты своими делами. К сожалению, это мнение ошибочно. Внимательные наблюдатели давно вооружились камерой и запечатлели всё происходящее для тех, кто не смог увидеть эти комичные позы вживую.
Невозможное возможно
Чёткий парень
Это называется «стойка лошади» (правильная позиция — с прямой спиной). Мой сын занимался карате. Она подарит вам убийственную силу бедра, которую вы только можете представить.
Для меня это совершенно нормально, потому что я танцор. Вот так я жду свой автобус.
Так, так, посмотрим, что у нас здесь
Гольф требует гибкости
Красная линия? Да кому нужна эта красная линия!
Если поблизости не оказалось скамьи, то чья-то нога вполне подойдёт
Да, удобно!
Задумался о жизни
Как она это делает?
Устал просто стоять
Когда не можешь подобрать нужный ракурс
Очень естественная поза для чтения
Иногда беседа может быть утомительной
Некоторые люди — настоящие специалисты по нелепостям. Здесь вы можете посмотреть на забавные фото людей, которые заснули в самых неподходящих для этого местах.