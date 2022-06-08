15 человек, которые приняли абсурдные позы в общественных местах и прилично позабавили этим окружающих

Культуру поведения в общественных местах никто не отменял. Однако некоторым людям настолько важен собственный комфорт, что они готовы закрыть глаза и даже не смотреть в её сторону. Герои нашей подборки — любители странных и забавных поз. Они принимают их везде — на автобусной остановке, в кафе и даже на работе. Конечно, они уверены, что никто не обращает на них внимания, ведь все заняты своими делами. К сожалению, это мнение ошибочно. Внимательные наблюдатели давно вооружились камерой и запечатлели всё происходящее для тех, кто не смог увидеть эти комичные позы вживую.

Невозможное возможно

Чёткий парень

Это называется «стойка лошади» (правильная позиция — с прямой спиной). Мой сын занимался карате. Она подарит вам убийственную силу бедра, которую вы только можете представить.

Для меня это совершенно нормально, потому что я танцор. Вот так я жду свой автобус.

Так, так, посмотрим, что у нас здесь

Гольф требует гибкости

Красная линия? Да кому нужна эта красная линия!

Если поблизости не оказалось скамьи, то чья-то нога вполне подойдёт

Да, удобно!

Задумался о жизни

Как она это делает?

Устал просто стоять

Когда не можешь подобрать нужный ракурс

Очень естественная поза для чтения

Иногда беседа может быть утомительной

Некоторые люди — настоящие специалисты по нелепостям. Здесь вы можете посмотреть на забавные фото людей, которые заснули в самых неподходящих для этого местах.