17 простых и остроумных комиксов, которые вызовут улыбку и поднимут настроение в серые будни

Иногда для того, чтобы показать свой особенный взгляд на мир, слова не нужны. Это доказывает чилийский карикатурист Карло Фердон. Он создаёт короткие комиксы, состоящие из одной иллюстрации, на которых изображены животные, люди и предметы в интересных и нетипичных ситуаций. И всё это так иронично и остроумно, что улыбка появится сама.

Мизинчик

Прогулка с котом

Коты всем могут показать, кто в доме хозяин. У нас есть целая подборка случаев, когда несчастным собакам от них нехило доставалось.

У бассейна

На зарядке

Удильщик

Тема зависимости от гаджетов очень популярна у создателей комичных и сатиричных иллюстраций. В своих работах Карло неоднократно обыгрывает её.

Чай

Фламинго

Когда очень любишь книги

Поцелуй черепашек

Тату

Жизнь пассажира

Фотография

Автостоп

Случай в лифте

Челюсти

Сосиска в тесте

А здесь вы сможете найти подборку комиксов про зайчика «Ну вот», который знает о разочаровании всё и даже больше.