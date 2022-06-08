17 забавных фотографий, которые приняли участие в фотошоп-баттлах, где ситуацию довели до ещё большего абсурда

Чем бы люди в интернете не тешились, лишь бы комментарии плохие не писали. И одну из таких онлайн-потех мы вам сегодня покажем. Это будут фотошоп-баттлы. Принцип прост: кто-то находит забавный снимок, а другие с помощью обработки доводят ситуацию до большего абсурда. Мы собрали для вас несколько примеров того, как это всё происходит:

Пёс с ножом для бумаги в пасти

Хороший мальчик просто хотел открыть коробку с вкусняшками!

Прыгающий кот

Бургер

Кстати, этот бургер стал звездой ещё одной нашей подборки, посвящённой предметам, которые очень умело притворяются чем-то иным.

Йога на воде

Кот, который собирается чихнуть

Том Холланд

Был всего один фанат без телефона, а стало…

Двуликое дерево

Горилла с детёнышем

Прости, Роза

Что за лев этот тигр?

Королева и принц Луи

Две собаки и одна палка

Одуванчики

Статуя свободы

C-3PO с сигаретой

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда люди проиграли в битве с фотошопом.