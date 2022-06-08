17 забавных фотографий, которые приняли участие в фотошоп-баттлах, где ситуацию довели до ещё большего абсурда
Сегодня, 18:15
Чем бы люди в интернете не тешились, лишь бы комментарии плохие не писали. И одну из таких онлайн-потех мы вам сегодня покажем. Это будут фотошоп-баттлы. Принцип прост: кто-то находит забавный снимок, а другие с помощью обработки доводят ситуацию до большего абсурда. Мы собрали для вас несколько примеров того, как это всё происходит:
Пёс с ножом для бумаги в пасти
Хороший мальчик просто хотел открыть коробку с вкусняшками!
Прыгающий кот
Бургер
Кстати, этот бургер стал звездой ещё одной нашей подборки, посвящённой предметам, которые очень умело притворяются чем-то иным.
Йога на воде
Кот, который собирается чихнуть
Том Холланд
Был всего один фанат без телефона, а стало…
Двуликое дерево
Горилла с детёнышем
Прости, Роза
Что за лев этот тигр?
Королева и принц Луи
Две собаки и одна палка
Одуванчики
Статуя свободы
C-3PO с сигаретой
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда люди проиграли в битве с фотошопом.
По материалам: Юмор